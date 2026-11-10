Na partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, o Santos venceu o Palmeiras por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (9), na Arena Barueri. Apontado como uma das principais promessas da base alvinegra, o atacante David Nogueira foi decisivo ao marcar o gol que garantiu o triunfo santista nos minutos finais do clássico, deixando a equipe em vantagem na disputa por uma vaga na final.

Destaque da equipe Sub-17 do Peixe, David já soma 16 gols na temporada, considerando também suas participações no Sub-20. Para o Menino da Vila, balançar as redes em um duelo eliminatório contra o rival teve um sabor especial:

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— Foi muito gratificante marcar um gol tão importante e poder ajudar a equipe a conquistar essa vitória. Trabalho diariamente e me preparo bastante para estar pronto quando as oportunidades aparecem, e fico feliz por ter conseguido contribuir para esse resultado no primeiro jogo da semifinal. Mas sabemos que ainda não tem nada ganho. Agora, temos mais um desafio pela frente contra o Palmeiras, desta vez na nossa casa, e vamos trabalhar para fazer uma boa partida e conquistar a classificação para a final, que é o nosso objetivo — afirmou David.

Multa rescisória de 100 milhões de euros e status de promessa

Em 2026, David Nogueira marcou nove gols em 17 partidas pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 e outros seis gols em cinco jogos pelo Campeonato Paulista Sub-17. Além do rendimento na categoria, o atacante já atuou cinco vezes pela equipe Sub-20 no ano. No início da temporada, o jovem ainda integrou o elenco santista na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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Filho do ex-jogador Edimilson Carmo, David nasceu em Lisboa e viveu na capital portuguesa durante os primeiros seis meses de vida. Ainda jovem, chegou ao Santos e desenvolveu toda a sua formação nas categorias de base do clube.

O reconhecimento do potencial começou na infância. Aos nove anos, David se tornou o jogador mais jovem do Brasil, à época, a assinar contrato de patrocínio com uma empresa de material esportivo. O feito superou a precocidade de nomes como Neymar e Rodrygo, que firmaram seus primeiros acordos comerciais aos 12 e 11 anos, respectivamente.

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Com seis convocações para a Seleção Brasileira entre as categorias Sub-15 e Sub-17, David disputou a última edição do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Em 2025, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros para clubes do exterior.

Recentemente, o jovem também passou a despertar o interesse do futebol europeu após concluir o processo de obtenção da cidadania portuguesa. Segundo informações divulgadas pelo jornal português Record, a Federação Portuguesa de Futebol manifestou interesse em contar com o atleta em suas seleções de base e chegou a procurar o jogador no início deste ano para apresentar o projeto.

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Jogo de volta na Vila Belmiro

O confronto decisivo acontece nesta sexta-feira (13), às 15h, na Vila Belmiro. Com a vitória fora de casa, o Santos precisa apenas de um empate diante do Palmeiras para avançar à final do Estadual e seguir na disputa pelo bicampeonato da categoria.