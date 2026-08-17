Willian Arão comenta atuação como zagueiro no Santos: 'Posso ajudar'
Após vitória sobre o Vasco, Santos se reapresenta nesta terça (18) e viaja ao Equador para encarar o Macará
O Santos ganhou um dia de folga após vencer o Vasco por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel Barbosa, Willian Arão e Luan Peres marcaram os gols da vitória santista.
O elenco se reapresenta na manhã desta terça-feira (18), no CT Rei Pelé, e, depois, segue para o Aeroporto de Guarulhos, de onde embarca com destino ao Equador. O Peixe entra em campo nesta quinta-feira (20), contra o Macará, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Willian Arão comentou sobre a vitória diante do Cruz-Maltino, que tirou o Santos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Como o time precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final da competição continental, o técnico Cuca deve poupar alguns titulares e priorizar a disputa do Brasileirão.
— Deu uma tranquilidade maior fazer o segundo gol. Tive uma boa oportunidade. Uma vitória importante, e a gente merecia. Jogamos bem em outros jogos, mas não conseguimos o resultado. Um adversário direto, e isso faz a diferença. Feliz pela vitória e pela forma como a equipe se portou — disse Arão.
O volante também destacou a experiência que teve em São Januário, quando defendeu o Flamengo, e ressaltou a importância do apoio da torcida santista durante a partida.
— Contei a minha experiência jogando aqui em 2017. Mas, no fundo, jogam 11 contra 11. Eles estão pressionados também. E a torcida deles é impaciente. Nossa torcida compareceu em peso. Agradecer a eles. Deu para escutar bem a festa que fizeram. Também representamos bem eles. Tentei passar tranquilidade para fazermos a melhor performance e acho que a gente conseguiu — completou o ex-jogador do Flamengo.
Arão também comentou sobre a adaptação à zaga. O jogador está atuando como defensor pelo segundo jogo consecutivo, apesar de ter o volante como sua posição de origem. Nas duas partidas em que foi utilizado na defesa, porém, marcou gols.
— É mais jogo de contato com o atacante, principalmente quando você pega um atacante de área. Então, óbvio que muda as valências. Eu estou sempre deixando claro que a minha função é a de volante, que é onde eu gosto de jogar, mas, se ele (Cuca), o treinador, entende que eu posso ajudar ali no time, jogando de zagueiro, eu vou fazer o meu melhor para poder ajudar. Estou tentando fazer o meu melhor para ficar bem preparado e, com o passar dos jogos, a tendência é que eu jogue cada vez melhor — concluiu.
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Confira a programação da semana:
Segunda-feira (17)
Folga.
Terça-feira (18)
Apresentação às 9h e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.
Viagem para o Equador de tarde.
Quarta-feira (19)
Treino no Equador.
Quinta-feira (20)
Deportivo Macará x Santos FC - Estádio Bellavista, em Ambato (EQU) - 19h (de Brasília) - Conmebol Sudamericana.
Retorno para Santos após a partida.
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