Gabigol entende protesto dos torcedores e diz que time do Santos pode 'fazer coisas melhores'
Camisa 9 do Peixe vê melhora da equipe dentro de campo, apesar do empate no clássico contra o São Paulo
O atacante Gabigol passou em branco no empate entre Santos e São Paulo, por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado diante da torcida do Peixe, o jogador vê que o time já evoluiu dentro de campo, mas entende os protestos na arquibancada.
- Eu acho que o torcedor tem o direito de protestar, claro que sem violência ou algo que passe do limite. Mas tem todo o direito de protestar sobre o momento do clube. A gente quer jogar, quer melhorar e creio que hoje melhoramos. Uma pena que não saímos com a vitória - afirmou o camisa 9 do Peixe.
Questionado se o empate no clássico foi justo, Gabigol disse que cada time foi melhor em um tempo, mas acredita que o Santos pode fazer mais.
- É difícil falar sobre isso, acho que os dois times foram muito bem, talvez o primeiro tempo seja nosso e o segundo um pouco deles, mas creio eu que com esse desempenho, daqui para frente vamos melhorar, podemos fazer coisas melhors no campeonato - finalizou o atacante.
Protestos da torcida do Santos
A principal torcida organizada do clube optou por não entoar cantos durante os 45 minutos iniciais da partida contra o São Paulo e, no intervalo, estendeu faixas com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.
