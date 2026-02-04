Gabigol entende protesto dos torcedores e diz que time do Santos pode 'fazer coisas melhores'

O atacante Gabigol passou em branco no empate entre Santos e São Paulo, por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado diante da torcida do Peixe, o jogador vê que o time já evoluiu dentro de campo, mas entende os protestos na arquibancada.

- Eu acho que o torcedor tem o direito de protestar, claro que sem violência ou algo que passe do limite. Mas tem todo o direito de protestar sobre o momento do clube. A gente quer jogar, quer melhorar e creio que hoje melhoramos. Uma pena que não saímos com a vitória - afirmou o camisa 9 do Peixe.

Questionado se o empate no clássico foi justo, Gabigol disse que cada time foi melhor em um tempo, mas acredita que o Santos pode fazer mais.

- É difícil falar sobre isso, acho que os dois times foram muito bem, talvez o primeiro tempo seja nosso e o segundo um pouco deles, mas creio eu que com esse desempenho, daqui para frente vamos melhorar, podemos fazer coisas melhors no campeonato - finalizou o atacante.

Protestos da torcida do Santos

A principal torcida organizada do clube optou por não entoar cantos durante os 45 minutos iniciais da partida contra o São Paulo e, no intervalo, estendeu faixas com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

