menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Gabigol entende protesto dos torcedores e diz que time do Santos pode 'fazer coisas melhores'

Camisa 9 do Peixe vê melhora da equipe dentro de campo, apesar do empate no clássico contra o São Paulo

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 04/02/2026
23:00
Gabigol, jogador do Santos
imagem cameraGabigol em ação pelo Santos (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Gabigol passou em branco no empate entre Santos e São Paulo, por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado diante da torcida do Peixe, o jogador vê que o time já evoluiu dentro de campo, mas entende os protestos na arquibancada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Eu acho que o torcedor tem o direito de protestar, claro que sem violência ou algo que passe do limite. Mas tem todo o direito de protestar sobre o momento do clube. A gente quer jogar, quer melhorar e creio que hoje melhoramos. Uma pena que não saímos com a vitória - afirmou o camisa 9 do Peixe.

Questionado se o empate no clássico foi justo, Gabigol disse que cada time foi melhor em um tempo, mas acredita que o Santos pode fazer mais.

continua após a publicidade

- É difícil falar sobre isso, acho que os dois times foram muito bem, talvez o primeiro tempo seja nosso e o segundo um pouco deles, mas creio eu que com esse desempenho, daqui para frente vamos melhorar, podemos fazer coisas melhors no campeonato - finalizou o atacante.

Protestos da torcida do Santos

A principal torcida organizada do clube optou por não entoar cantos durante os 45 minutos iniciais da partida contra o São Paulo e, no intervalo, estendeu faixas com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

continua após a publicidade
Zé Rafael e Gabigol, jogadores do Santos
Zé Rafael e Gabigol (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press) <br><br>

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias