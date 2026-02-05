Vojvoda avalia atuação do Santos no clássico e evita projetar retorno de Neymar

Após o empate por 1 a 1 do Santos diante do São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a atuação da equipe, que não vence há sete partidas.

— Um jogo brigado e disputado, de Série A, contra um time que já conhecíamos. Foi uma partida equilibrada da nossa parte. Os dados estatísticos mostram um cenário muito parecido, com equilíbrio na posse de bola, mas com mais finalizações nossas. Abrimos o placar e conseguimos melhorar. Com cerca de 15 minutos, eles fizeram três mudanças, colocando jogadores fortes no jogo aéreo, e acabaram chegando ao empate aqui na Vila. Em resumo, foi um jogo muito disputado. Acho que fizemos uma boa primeira parte, e a segunda foi mais equilibrada. Gostei da segunda etapa pela disposição tática. Menino é um volante que dá equilíbrio contra o São Paulo, que atua com uma linha de três. Com Barreal, a ideia era ter jogo por esse setor, com Gabriel flutuando e a profundidade de Rony — explicou.

Assim como Gabriel Barbosa, Juan Pablo Vojvoda confirmou a realização de uma reunião com o elenco do Peixe, na qual pediu união para atravessar mais um momento conturbado.

— A reunião envolve questões internas. Como treinador, sinto a necessidade de unir o clube e todos que trabalham no dia a dia. O clube precisa estar unido - explicou o técnico.

Vojvoda também evitou comentar diretamente sobre a chegada de reforços ao Peixe, mas afirmou esperar novas peças para tornar o elenco mais competitivo. Recentemente, o clube se despediu de Billal Brahimi, que se transferiu para o Estrela da Amadora (POR), Caballero, para o Portsmouth (ING), e Alexis Duarte, para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

— Estamos trabalhando nisso. Como comissão técnica, estamos muito focados no dia a dia. Precisamos de um elenco mais amplo para disputar a Sul-Americana, o Campeonato Paulista e o Brasileiro. Temos jogadores que não estavam disponíveis hoje e que são importantes. Recuperamos o Bontempo. Temos o Neymar, que é a nossa bandeira, e precisamos muito dele. Também estamos recuperando o Thaciano. Seguimos atentos ao mercado. Hoje existem outras concorrências quando se trata do Santos. Quando me ligaram, o escudo pesa, mas precisamos ser realistas. O Santos é um clube grande, porém não é uma negociação simples - explicou.

Quando Neymar volta?

O técnico Juan Pablo Vojvvoda também evitou cravar uma data exata para o retorno de Neymar, que tinha expectativa de voltar no clássico, mas deve retornar no próximo domingo (8), contra o Noroeste, em Bauru, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

— Ele está passando por um período de adaptação no campo. Já treina com o grupo, o que era algo que eu pretendia. Um jogador como ele, que se prepara para objetivos importantes, precisa primeiro estar bem para ajudar o Santos. Ele está focado e, quando retornar aos jogos, precisa estar em boas condições. É necessária dedicação total para corresponder às expectativas, como o Neymar que quer disputar a Copa do Mundo. Ele é um ser humano e precisa de treino. Não posso confirmar uma data. Vamos dia a dia, sem apressar. Sou o primeiro que precisa dele. Todos nós precisamos dele. Queremos ele bem — concluiu.