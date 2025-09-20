O atacante Ignacio Pereira, conhecido como Nacho, terá a oportunidade de disputar seu primeiro torneio pela Seleção Argentina. Joia da base do Santos, o jogador foi convocado para representar a equipe alviceleste na Liga Evolución, que será realizada entre 24 de setembro e 6 de outubro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nacho já vinha participando dos treinos da Argentina para a competição e comemora a chance de defender seu país em um torneio oficial pela primeira vez.

— Estou muito feliz, Venho me dedicando muito durante essas atividades de preparação e, agora, chegou o momento da convocação para minha primeira competição pela Argentina. É uma sensação incrível! Vou fazer o meu melhor para aproveitar essa oportunidade para aprender e crescer — afirma o atacante.

continua após a publicidade

Ignacio chegou ao Santos em 2023 (Foto: Reprodução)

Nacho fez uma projeção para a Liga Evolución, que será realizada nas cidades de Ypané e Luque, no Paraguai. O jogador destacou a oportunidade que o torneio oferece para a Seleção Sub-15.

— Será uma boa experiência para mostrar o nosso trabalho e buscar bons resultados. Fizemos alguns treinos e amistosos nas últimas semanas de olho nessa competição. Quero ajudar a equipe, aproveitar essa chance e viver essa experiência ao máximo. Vamos nos preparar bem para representar a Argentina da melhor forma possível — acrescentou.

continua após a publicidade

Filho de mãe argentina e pai brasileiro, Nacho atua na base do Santos desde 2023. Artilheiro do Paulista Sub-13 naquele ano, repetiu o feito na temporada seguinte e foi o jogador com mais gols no Estadual Sub-14 de 2024, com 10 gols. Já em 2025, soma oito gols em 11 partidas do Paulistão Sub-15.