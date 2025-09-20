menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Promessa do Santos celebra convocação para disputar torneio pela Argentina Sub-15

Atacante disputará seu primeiro torneio internacional pela seleção

Promessa do Santos celebra oportunidade na Argentina Sub-15 (Foto: Divulgação/AFA)
imagem cameraPromessa do Santos celebra oportunidade na Argentina Sub-15 (Foto: Divulgação/AFA)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/09/2025
09:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Ignacio Pereira, conhecido como Nacho, terá a oportunidade de disputar seu primeiro torneio pela Seleção Argentina. Joia da base do Santos, o jogador foi convocado para representar a equipe alviceleste na Liga Evolución, que será realizada entre 24 de setembro e 6 de outubro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nacho já vinha participando dos treinos da Argentina para a competição e comemora a chance de defender seu país em um torneio oficial pela primeira vez.

— Estou muito feliz, Venho me dedicando muito durante essas atividades de preparação e, agora, chegou o momento da convocação para minha primeira competição pela Argentina. É uma sensação incrível! Vou fazer o meu melhor para aproveitar essa oportunidade para aprender e crescer — afirma o atacante.

continua após a publicidade
Ignacio chegou ao Santos em 2023 (Foto: Reprodução)
Ignacio chegou ao Santos em 2023 (Foto: Reprodução)

Nacho fez uma projeção para a Liga Evolución, que será realizada nas cidades de Ypané e Luque, no Paraguai. O jogador destacou a oportunidade que o torneio oferece para a Seleção Sub-15.

— Será uma boa experiência para mostrar o nosso trabalho e buscar bons resultados. Fizemos alguns treinos e amistosos nas últimas semanas de olho nessa competição. Quero ajudar a equipe, aproveitar essa chance e viver essa experiência ao máximo. Vamos nos preparar bem para representar a Argentina da melhor forma possível — acrescentou.

continua após a publicidade

Filho de mãe argentina e pai brasileiro, Nacho atua na base do Santos desde 2023. Artilheiro do Paulista Sub-13 naquele ano, repetiu o feito na temporada seguinte e foi o jogador com mais gols no Estadual Sub-14 de 2024, com 10 gols. Já em 2025, soma oito gols em 11 partidas do Paulistão Sub-15.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias