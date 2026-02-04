Torcedores do Santos mandam recado a Vojvoda após empate do São Paulo

Santos e São Paulo empataram o clássico na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (4), por 1 a 1. O duelo válido pelo Campeonato Brasileiro contou com emoção até o fim, e torcedores do Peixe mandaram recados ao técnico Juan Pablo Vojvoda.

Zé Rafael aproveitou rebote de Rafael para abrir o placar para o Santos, e o São Paulo empatou a partida com o artilheiro Calleri. O clássico era importante para as duas equipes, mas principalmente para o Peixe, que perdeu a primeira rodada para a Chapecoense.

Após a partida, torcedores do Santos mandaram recados ao técnico Vojvoda. O argentino não foi poupado das críticas pelo empate. Veja os comentários abaixo:

Clássico válido pela 2ª rodada do Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Veja os comentários dos torcedores do Peixe

Como foi o jogo entre Santos e São Paulo

Em campo, o primeiro tempo foi morno e marcado por estudo entre as equipes. O Santos tentou tomar a iniciativa, com Barreal arriscando de fora e Gabriel Barbosa insistindo na pequena área, em lance posteriormente anulado por impedimento.

O São Paulo respondeu aos 13 minutos, quando Calleri avançou livre na área, mas parou em boa defesa de Gabriel Brazão. O Tricolor voltou a levar perigo em cruzamento de Tapia, afastado por Adonis Frías, que pouco depois recebeu cartão amarelo após falta dura em Calleri em Santos x São Paulo.

A melhor chance da etapa inicial foi são-paulina. Após erro na saída de bola de Gabriel Barbosa, Bobadilla finalizou forte de dentro da área, exigindo grande defesa de Brazão. O clima ficou ainda mais tenso com reclamações de Rony, xingamentos da torcida ao árbitro Anderson Daronco e hostilizações ao presidente santista durante a parada para hidratação em Santos x São Paulo.

Nos acréscimos, o Santos aumentou a pressão e foi recompensado aos 49 minutos: após rebote em chute de Adonis Frías, Zé Rafael apareceu para abrir o placar e aliviar a tensão na Vila, encerrando também o protesto da torcida organizada.

No segundo tempo, o Santos voltou com João Basso no lugar de Adonis Frías, enquanto o São Paulo só promoveu alterações aos 15 minutos, com as entradas de Lucas, Marcos Antônio e Luciano. A equipe visitante cresceu e passou a levar mais perigo, primeiro em cobrança de falta de Lucas Moura e, depois, em cabeçada de Calleri após cruzamento do próprio Lucas, empatando a partida entre Santos x São Paulo.