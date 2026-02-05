Fala de Gabigol após Santos x São Paulo repercute: 'Imagina quando piorar'

O Santos empatou com o São Paulo na última quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o atacante Gabigol protagonizou uma entrevista onde elogiou o desempenho da equipe do Peixe. O posicionamento do jogador repercutiu nas redes sociais.

Diversos torcedores reagiram a fala do camisa 9 após o clássico paulista. A grande maioria reprovou o que foi dito pelo atleta. Ao argumentarem contra o posicionamento de Gabigol, os internautas consideraram que a equipe de Juan Pablo Vojvoda não teve um bom retorno técnico em campo.

Vale destacar, que o time do Santos foi para os vestiários após o clássico com gritos de protestos da torcida na Vila Belmiro. Um dos principais alvos foi Marcelo Teixeira, presidente do clube alvinegro.

O que disse o jogador?

— Acho que o torcedor tem o seu direito de protestar, claro, desde que não passe do limite como a violência. O que a gente pode fazer é jogar e melhorar. Acredito que hoje melhoramos. O primeiro tempo foi nosso, o segundo um pouco mais deles (São Paulo). Creio que com esse empenho e desempenho, podemos fazer coisas melhores adiante do campeonato — argumentou o atacante.

Como foi Santos x São Paulo?

O primeiro tempo do clássico paulista foi morno e marcado por estudo entre as equipes. O Santos tentou tomar a iniciativa, com Barreal arriscando de fora e Gabriel Barbosa insistindo na pequena área, em lance posteriormente anulado por impedimento.

O São Paulo respondeu aos 13 minutos, quando Calleri avançou livre na área, mas parou em boa defesa de Gabriel Brazão. O Tricolor voltou a levar perigo em cruzamento de Tapia, afastado por Adonis Frías, que pouco depois recebeu cartão amarelo após falta dura em Calleri.

A melhor chance da etapa inicial foi são-paulina. Após erro na saída de bola de Gabriel Barbosa, Bobadilla finalizou forte de dentro da área, exigindo grande defesa de Brazão. O clima ficou ainda mais tenso com reclamações de Rony, xingamentos da torcida ao árbitro Anderson Daronco e hostilizações ao presidente santista durante a parada para hidratação.

Nos acréscimos, o Santos aumentou a pressão e foi recompensado aos 49 minutos: após rebote em chute de Adonis Frías, Zé Rafael apareceu para abrir o placar e aliviar a tensão na Vila, encerrando também o protesto da torcida organizada.

No segundo tempo, o Santos voltou com João Basso no lugar de Adonis Frías, enquanto o São Paulo só promoveu alterações aos 15 minutos, com as entradas de Lucas, Marcos Antônio e Luciano. A equipe visitante cresceu e passou a levar mais perigo, primeiro em cobrança de falta de Lucas Moura e, depois, em cabeçada de Calleri após cruzamento do próprio Lucas, empatando a partida.

Até o apito final, o Santos ainda tentou responder. Miguelito buscou o lance individual em duas oportunidades, mas parou na marcação. Barreal finalizou por cima do gol, enquanto Luciano arriscou uma bicicleta, sem sucesso, já nos minutos finais.