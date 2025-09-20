menu hamburguer
Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam pela terceira vez na temporada; Neymar é dúvida

imagem cameraO Santos e o São Paulo se enfrentam neste domingo (21), na Vila Belmiro
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024Juliana Yamaoka
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
05:00
O Santos e o São Paulo se enfrentam neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos, apenas um a mais que o primeiro time dentro do Z-4. Já o São Paulo aparece em 7º lugar, com 35 pontos, a apenas um de distância do G-6.

O Peixe entrou em campo pela última vez no domingo da semana passada (14) e empatou por 1 a 1 diante do Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (14), pelo Brasileirão. No meio da semana, a equipe voltou a campo diante da LDU, em Quito, na última quinta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Os dois times encerram a preparação para o jogo neste sábado (20), às 17h (de Brasília).

Santos x São Paulo

Como chegam os dois times?

O Santos chega pressionado para conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Até aqui, o argentino soma dois empates, contra Fluminense e Atlético-MG.

O clássico deste domingo também marcará o primeiro San-São de Vojvoda à frente do Peixe. O treinador foi contratado no fim do mês passado e tem vínculo com o clube até o fim de 2026.

A principal dúvida para o duelo é Neymar, que apresentou problemas físicos e será reavaliado com exames. O camisa 10 não participou do treino da última sexta-feira (19).

Neymar é dúvida para o clássico entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Neymar é dúvida para o clássico entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Os reforços Victor Hugo, Adonís Frias e Lautaro Díaz podem fazer a estreia pelo Santos diante da torcida na Vila Belmiro. O zagueiro Alexis Duarte, já regularizado no BID da CBF e apresentado oficialmente, também está à disposição para jogar pela primeira vez.

O volante Willian Arão deve ser desfalque novamente, pois segue em fase de transição após lesão na panturrilha. O meia Rollheiser retorna de suspensão, enquanto Zé Ivaldo e Igor Vinícius estão fora do clássico por estarem suspensos.

No gol, o titular Gabriel Brazão segue cumprindo o protocolo de concussão após choque na cabeça durante o empate com o Atlético-MG. Caso não tenha condições de jogo, o jovem Diógenes será o substituto imediato.

O São Paulo mantém o foco no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, marcado para a próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), contra a LDU, no Morumbis. No duelo de ida, em Quito, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 0.

Diante do Santos, o técnico Hernán Crespo deve escalar um time alternativo. O treinador terá apenas um dia de treino com o elenco principal em campo, neste sábado (20), no Super CT. A equipe retornou de viagem na madrugada de quinta-feira (18), e os atletas que atuaram os 90 minutos no Equador realizaram apenas atividades regenerativas.

Ficha Técnica:

SANTOS X SÃO PAULO - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (21), às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: Premiere e SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
🖥️ VAR: IIbert Estevam da Silva (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Neymar (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz

SÃO PAULO (Hernán Crespo)
Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Ferraresi; Maílton, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Dinenno.

