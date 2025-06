Técnico do Santos explica saída de Soteldo: ‘Não queria ficar’

O técnico Cleber Xavier comentou a saída do atacante Soteldo para o Fluminense. O jogador, que havia renovado contrato com o Santos em fevereiro deste ano até dezembro de 2028, pediu para ser negociado pelo clube santista.

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, Cleber destacou a importância de contar com atletas comprometidos com o projeto. Segundo ele, é preciso respeitar o desejo de quem opta por sair e valorizar quem demonstra vontade de permanecer.

— Soteldo não queria continuar, aprendi que temos que valorizar esse desejo do atleta que não quer ficar e valorizar os que querem ficar. Quero sempre valorizar, que apoie quem decidiu ficar. Que depois se não conseguir desempenhar faz parte do jogo. Durante o jogo, apoiá-los. A entrega de todos é total — disse Cleber Xavier.

O Santos negociou 50% dos direitos econômicos de Soteldo com o Fluminense por R$ 30 milhões. Em caso de revenda, os outros 50% serão divididos igualmente entre Tigres, do México, e o clube paulista.

Em 162 jogos somando duas passagens pelo Alvinegro Praiano, o atacante marcou 21 gols. No ano passado, foi emprestado ao Grêmio durante a disputa da Série B. No período, agradou o então técnico Renato Gaúcho — hoje no Flu — com 41 partidas, sendo 32 como titular, e sete gols marcados.

Yeferson Soteldo é o novo reforço do Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

Números de Soteldo pelo Santos:

162 jogos (103 titular)

21 gols

28 assistências

248 minutos para participar de gol

1.5 chutes por jogo (0.53 no gol)

1.8 passes decisivos por jogo

2.83 dribles certos por jogo

49% de eficiência em duelos

1.71 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.04