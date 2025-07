Enzo Bertagnoli, filho do ex-goleiro Julio Sergio, morreu neste domingo (27), aos 15 anos, vítima de um câncer cerebral. Recentemente, o ex-arqueiro causou comoção nas redes sociais ao raspar a cabeça em solidariedade ao filho. O tumor foi diagnosticado em 2020.

O velório de Enzo foi realizado nesta segunda-feira (28), em Ribeirão Preto. Em seguida, o corpo será cremado no Crematório Ecológico da cidade. Julio Sergio comunicou amigos e familiares sobre a despedida por meio das redes sociais.

Como jogador, Julio teve passagens por Santos, Roma e Juventude. Foi campeão brasileiro pelo clube da Vila Belmiro e, na Itália, conquistou a Coppa Italia nas temporadas 2006/07 e 2007/08. Após encerrar a carreira, trabalhou como auxiliar técnico em equipes como o Coritiba.

Pelas redes sociais, clubes como Santos, Coritiba, Roma e Botafogo-SP lamentaram a morte de Enzo e manifestaram solidariedade à família. A Federação Paulista de Futebol (FPF) também se manifestou.

Santos

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004. O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!

FPF

A FPF lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, vítima de câncer aos 15 anos de idade. Enzo é filho de Julio Sergio, que como goleiro foi campeão brasileiro pelo Santos. Enzo teve um tumor cerebral diagnosticado em 2020 e desde então fazia tratamentos para vencer a doença.

Botafogo-SP

A diretoria da Botafogo Futebol SA lamenta o falecimento de Enzo Bertagnoli, de 15 anos, filho do ex-goleiro Julio Sergio. Enzo, que lutava contra um tumor no cérebro há cinco anos, faleceu neste domingo (27). Julio Sergio foi revelado nas categorias de base do Tricolor. Ele chegou à seleção brasileira de base atuando pelo Pantera. A diretoria da Botafogo Futebol SA presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda.

Coritiba

O Coritiba lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho de Júlio Sérgio, nosso ex-auxiliar técnico, que esteve conosco em 2021. Que a família encontre força neste momento tão difícil. Nossos sentimentos e todo o carinho da nação Coxa-Branca.

Roma

Júlio, estamos ao seu lado neste momento de dor inimaginável. Toda a AS Roma está com sua família. Todos os romanistas os abraçam.