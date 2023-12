Dodi, por sua vez, chegou à baixada santista no fim de 2022, após passagem pelo Kashiwa Reysol, do Japão. À época, os nipônicos aceitaram ceder o volante de graça, no entanto, permaneceram com 25% dos direitos econômicos de uma futura venda. Com contrato até 2025, o jogador não contribuiu com gols e distribuiu apenas uma assistência.