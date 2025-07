Santos é multado em R$ 95 mil por confusão em jogo da Copa do Brasil

O Santos foi multado em R$ 95 mil pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após os episódios de confusão ocorridos na Vila Belmiro durante a partida contra o CRB, no dia 1º de maio, válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

A decisão, divulgada no edital da entidade nesta segunda-feira (28), determina que o clube pague duas multas distintas, ambas com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade do mandante em prevenir e reprimir desordens no estádio, invasão de campo e arremesso de objetos.

O confronto ficou marcado por um forte clima de tensão. Pressionado pelos maus resultados na temporada, o Peixe entrou em campo sob desconfiança da torcida e apenas empatou por 1 a 1, mesmo jogando em casa.

A partida também foi a estreia do técnico Cléber Xavier no comando da equipe. O goleiro Gabriel Brazão evitou uma derrota ao defender um pênalti nos minutos finais.

Com o apito final, a situação saiu do controle. Torcedores arremessaram objetos no gramado, tentaram invadir a sala de imprensa e entraram em confronto com a Polícia Militar dentro e fora do estádio. Bombas e rojões foram utilizados durante o tumulto, agravando ainda mais o cenário de violência.

Na súmula, o árbitro Lucas Paulo Torezin registrou o arremesso de copos plásticos em direção aos jogadores durante o jogo.

Torcedor quebra vidro ao tentar se deslocar de setor na Vila Belmiro após confusão generalizada. (Foto: Juliana Yamaoka/Lance

O que vem pela frente:

O Santos segue pressionado pelos resultados negativos e, agora, tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada. Após empatar com o CRB na Vila Belmiro, o Peixe acabou eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado nos pênaltis no jogo de volta, em Alagoas.

Cléber Xavier continua no comando da equipe, mas está sob pressão devido ao desempenho ruim do time em campo. A equipe santista não vence há duas partidas e ocupa a zona de rebaixamento da competição.

O Alvinegro volta a campo apenas na próxima segunda-feira (04), no Morumbis, contra o Juventude. A expectativa é contar com a força da torcida para iniciar uma reação na tabela e amenizar a crise