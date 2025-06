Santos encaminha a venda de Soteldo para o Fluminense; confira detalhes

O Santos está próximo de finalizar a venda do atacante Soteldo ao Fluminense. O time carioca já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A ideia é contar com o venezuelano na competição, mas a inscrição deve ser feita até a próxima terça-feira (10).

O Peixe vai vender 50% dos direitos econômicos para o Flu por R$ 30 milhões. O Tigres, do México, e o Alvinegro vão dividir igualmente os outros 50%.

Caso o jogador permaneça no Tricolor das Laranjeiras, o clube terá de pagar mais R$ 11 milhões aos dois times. Ou seja, o Santos ficaria com mais R$ 5,5 milhões. O pedido de saída veio por parte do jogador, que é considerado titular na equipe santista.

Soteldo trabalhou com Renato Gaúcho no Grêmio no ano passado. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

De acordo com apuração do Lance!, o Santos ainda teria exigido que o empresário e o atleta assinem um termo de quitação de uma dívida de gestões antigas, no valor de 500 dólares, que será paga pelo Fluminense.

O jogador está concentrado com a Seleção da Venezuela, que entra em campo nesta terça-feira (10), diante do Uruguai, às 21h (de Brasília), no Centenário, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Recentemente, desfalcou o Peixe por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Na vitória por 2 a 0 diante da Bolívia, na última sexta-feira (06), entrou na partida aos 16 minutos do segundo tempo.

Em 162 jogos acumulados em duas passagens pelo Alvinegro Praiano, o atacante tem 21 gols. No ano passado, ele foi emprestado ao Grêmio com o objetivo de aliviar a folha salarial do Peixe durante a disputa da Série B. No período, agradou o então técnico Renato Gaúcho, que atualmente está no Flu. Foram 41 jogos disputados, sendo 32 como titular, e 7 gols marcados.

Números de Soteldo pelo Santos:

162 jogos (103 titular)

21 gols

28 assistências

248 minutos para participar de gol

1.5 chutes por jogo (0.53 no gol)

1.8 passes decisivos por jogo

2.83 dribles certos por jogo

49% de eficiência em duelos

1.71 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.04

Números de Soteldo pelo Grêmio:

41 jogos (32 titular)

7 gols

4 assistências

259 minutos para participar de gol

1.2 chutes por jogo (0.4 no gol)

1.7 passes decisivos por jogo

3.5 dribles certos por jogo

47% eficiência nos duelos

1.7 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.06