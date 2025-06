Rollheiser decide e Santos vence o Fortaleza: ‘Não desistimos em nenhum momento’

Em jogo de reviravoltas, o Santos venceu o Fortaleza por 3 a 2, nesta quinta-feira (12), no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O protagonista da partida foi o meia-atacante Rollheiser, que fez um gol e ainda distribuiu uma assistência.

continua após a publicidade

O argentino vinha pedindo passagem para ganhar o protagonismo do Peixe há alguns jogos. Chegou ao clube em fevereiro deste ano, depois do Alvinegro Praiano ter vencido a concorrência do Botafogo. Ele demorou algumas partidas para recuperar o ritmo de jogo, já que quase não atuou pelo Benfica na última temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe começou o primeiro tempo passando sufoco diante do Fortaleza, exigindo grandes defesas do goleiro Gabriel Brazão nos minutos iniciais. O time não conseguia passar do meio de campo, com o Leão do Pici atacando pelos lados com Pochettino e Marinho.

continua após a publicidade

Cléber Xavier optou pelo trio de ataque formado por Barreal, Tiquinho e Guilherme. Em meio à pressão do time da casa, aos 14 minutos do jogo, Barreal aproveitou assistência do compatriota Rollheiser para abrir o placar no Castelão, tocando na saída do goleiro João Ricardo.

O camisa 32 seguiu ditando o ritmo de jogo do time da Baixada Santista, que teve uma certa dificuldade para controlar a partida, dando lugar ao nervosismo e a muitos erros de saída de bola. Rollheiser chegou a cair na pilha dos companheiros ao levar cartão amarelo por dura falta em Marinho. Ele está suspenso para o clássico diante do Palmeiras, o primeiro jogo da retomada do Brasileirão após o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Rollheiser teve a ajuda do meia Zé Rafael e do goleiro Gabriel Brazão para conter o ataque do Leão do Pici. Neymar poderia ter se juntado ao trio, mas estava suspenso e foi baixa na partida.

Rollheiser tem 18 jogos com a camisa do Santos e dois gols marcados. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Peixe ampliou o placar com Guilherme, que não vive boa fase desde o fim do Campeonato Paulista, competição em que foi artilheiro com 10 gols. A jogada do segundo gol começou na lateral. Souza cobrou o arremesso na grande área para Tiquinho, que fez o pivô em cima da marcação e rolou para Guilherme chapar no canto esquerdo. Ele não comemorou o gol em respeito ao ex-time.

Mesmo com dificuldade de manter a bola no pé, o Peixe foi mais eficiente nas finalizações. O Alvinegro Praiano não marcava dois gols no primeiro tempo desde o duelo contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril. O confronto ocorreu logo após a demissão de Pedro Caixinha, e por isso o time foi comandado pelo interino Cesar Sampaio.

No entanto, o segundo tempo de Santos e Fortaleza reservou fortes emoções aos torcedores, especialmente pelo fato de o Leão do Pici ter convertido dois pênaltis em seis minutos com Yago Pikachu.

Rollheiser destacou, no final da partida, que o ponto forte do Alvinegro foi ter lidado de forma positiva quando o Peixe levou o empate.

— É importante. Fizemos 2 a 0 no primeiro tempo, mas tomamos o empate. Não nos rendemos em nenhum momento. É um resultado positivo e três pontos importantes para nós. Foi difícil depois do 2 a 2, mas tivemos resiliência para lutar até o final, nos entregar, e a equipe demonstrou isso lá dentro — ressaltou o autor do gol da virada.

Com as mudanças de Cléber Xavier no segundo tempo, Rollheiser passou a jogar mais próximo de Gabriel Bontempo, Deivid Washington e Thaciano.

O terceiro gol do Peixe começou a ser construído com Gabriel Bontempo interceptando um passe no meio-campo e abrindo pela direita com Rollheiser. O argentino foi em direção ao meio e finalizou da entrada da área, no canto esquerdo de João Ricardo. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Com os três pontos garantidos, o Peixe deixou a zona do rebaixamento. Cria da base do River Plate, Rollheiser falou sobre a qualidade do elenco do Santos.

— Vim para ajudar a equipe. Pude dar assistência e fazer um gol. Temos um bom plantel e não podemos estar lá embaixo — concluiu.

O Santos ganhou duas semanas de folga e só volta a entrar em campo pelo Brasileirão no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, diante do Palmeiras, em casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Informações gerais sobre o jogo:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽FORTALEZA 2 X 3 SANTOS

🏆CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🗣️Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

4º árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)



🟨 Cartão amarelo: Rollheiser e João Schmidt (Santos); Marinho, José Welison, Bruno Pacheco e David Luiz (Fortaleza)

🥅 Gols: Barreal (14'/1ºT), Guilherme (40'/1ºT), Yago Pikachu (25' e 28'/2ºT) e (40'/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico:Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez (Calebe) e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Lucca Prior)

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza (Zé Ivaldo); Zé Rafael (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo), Rollheiser; Barreal (Deivid Washington), Tiquinho Soares (Thaciano) e Guilherme