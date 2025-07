Em transição para o profissional, Robinho Jr. renova com o Santos

O Santos oficializou nesta segunda-feira (28) um aditivo contratual com o atacante Robinho Jr., recém-promovido ao elenco profissional. O novo vínculo vai até 30 de abril de 2027, com majoração das multas rescisórias.

continua após a publicidade

Filho do ex-jogador Robinho, o jovem atacante comentou o atual momento da carreira:

— Estrear no profissional do Santos foi a melhor coisa do mundo. É muito gratificante receber essa valorização e ver que meu trabalho está sendo reconhecido. Estou muito feliz. Graças a Deus, tenho entrado nos jogos e, aos poucos, estou conseguindo desenvolver meu papel — celebrou o atleta.

Ao lado da família, Robinho Jr. estende o vínculo com o Santos até 2027. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

A assinatura do contrato aconteceu na sala da presidência da Vila Belmiro, com a presença do presidente Marcelo Teixeira, do diretor das categorias de base José Renato Quaresma, do também diretor Léo Bastos, do coordenador técnico Rodrigo Alflen, do coordenador da base Daniel Pereira Alves, do membro do Comitê de Gestão e do assessor especial da presidência, Júnior Bozzela.

Na Vila Belmiro desde 2022, Robinho Jr. fez sua estreia no time profissional no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, realizado no Espírito Santo, no dia 10 de julho.

continua após a publicidade

No Campeonato Brasileiro, ele atuou pela primeira vez na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro.

— A valorização é fundamental para todos os profissionais. O Santos tem um DNA voltado à revelação de talentos e à renovação do seu elenco. O Juninho (Robinho Jr.) tem uma ligação familiar com o clube. Cada um tem seu momento e suas características, mas, acima de tudo, ele carrega a esperança do torcedor santista de ver esses meninos brilhando. Assim como o Juninho, outros jovens vêm sendo lançados de forma cautelosa, com o suporte necessário para que não queimemos etapas — destacou o presidente Marcelo Teixeira.

Projeção no elenco profissional:

O dirigente também exaltou o trabalho nas categorias de base, que têm oferecido boas opções para o time principal:

— Temos vários garotos integrando o elenco no Campeonato Brasileiro de 2025, e a perspectiva para 2026 é ainda melhor. Acreditamos que eles ocuparão cada vez mais espaço, especialmente o Juninho, que já desperta a alegria de torcedores que acompanharam o passado e enxergam nele a renovação do presente e do futuro — completou.

Até o momento, Robinho Jr. disputou quatro partidas pelo time principal. Logo na estreia, deu a assistência para o terceiro gol santista no amistoso contra a Desportiva Ferroviária.

Ele veste a camisa 7, a mesma com a qual seu pai fez história no clube. Robinho (pai) está preso após ser condenado por assédio sexual, crime cometido enquanto atuava pelo Milan, da Itália, em 2024.

continua após a publicidade

Para preservar a imagem do jovem, o Santos tem evitado expô-lo à imprensa e procura blindá-lo de comparações com o pai.

Neymar, principal nome do elenco, tem acolhido o Menino da Vila no dia a dia do clube. Em uma publicação nas redes sociais, o camisa 10 escreveu que cuidaria de Robinho Jr. da mesma forma que o pai do garoto o acolheu no início de sua carreira no Santos.