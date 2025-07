Santos inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Juventude no Morumbis

O Santos iniciou nesta segunda-feira (28) a venda de ingressos para a partida contra o Juventude, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

A prioridade de compra segue a categoria do plano do sócio-torcedor. As vendas já estão liberadas para os associados com 5, 4 e 3 estrelas. As arquibancadas também estão disponíveis nesse primeiro momento. Clique aqui para comprar o seu ingresso.

Os preços variam entre R$ 37,50 até R$ 350,00.

Para o público geral, a venda será aberta apenas a partir das 17h (de Brasília). No entanto, é necessário realizar o cadastro no site do Sócio Rei, por meio da modalidade 'Santos Mais Popular'.

Dependendo da disponibilidade de ingressos, as vendas presenciais poderão ocorrer a partir desta terça-feira (29), nas bilheterias, das 10h às 18h.

O Peixe ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos — é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 31% de aproveitamento.

Além do confronto com o Juventude, o Santos também mandará outro jogo no Morumbis: contra o Vasco, no dia 17 de julho, às 16h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos encarou o São Bernardo no Morumbis no ano passado e venceu por 2 a 1, pelo Paulistão. O Alvinegro jogou no Allianz Parque no começo deste ano. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Confira os preços:

Arquibancada Norte

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Sul

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Leste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Superior Norte

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Superior Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Especial Leste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Especial Oeste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Térrea Leste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste PCD

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Superior – Cadeira Especial Leste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior – Cadeira Especial Oeste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito