O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta segunda-feira (2), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o apito final, o diretor executivo de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, atendeu a imprensa na zona mista e fez duras críticas à arbitragem de Edina Alves, contestando um pênalti não assinalado sobre o atacante Rony aos 35 minutos do segundo tempo.

A decisão de campo gerou revolta entre os jogadores santistas ainda no gramado, o capitão e camisa 9, Gabigol, reclamou na saída para o vestiário. Na zona mista, Mattos classificou as decisões da arbitragem recente como "erros grotescos" que prejudicam a reta final de campeonato do Alvinegro:

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— É inegável que o Santos está indignado com o que está acontecendo. Os dois últimos jogos foram grotescos, foram erros grotescos — disparou o dirigente alvinegro.

Além do lance em Bragança Paulista, o executivo relembrou o clássico contra o Palmeiras, disputado na última quarta-feira (28), no qual apontou um cartão vermelho não aplicado ao lateral Piquerez. Para Mattos, também houve imprudência no lance contra o Massa Bruta:

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— Quanto ao Palmeiras, não vou nem falar do pênalti, porque todo mundo já debateu as questões dos pênaltis daquela partida. Mas o Piquerez era para ter sido expulso, era segundo amarelo claríssimo. Hoje, contra o Bragantino, houve uma imprudência clara. Acho que a Edina pensou: "Tem o VAR, vou deixar". E eu acredito que o rapaz do VAR (Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral) analisou e achou que poderia ser um lance de campo, o que não foi — completou o dirigente.

Cobrança formal e contato com a CBF

Alexandre Mattos garantiu que a diretoria santista não adotará uma postura passiva diante dos prejuízos e afirmou que acionou a cúpula da CBF minutos após o encerramento do confronto no interior paulista:

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— O Santos não vai ficar calado. Já entrei em contato com a CBF agora mesmo, falei com o pessoal de lá. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance: a reclamação formal e a conversa pessoal com os responsáveis. Vamos exigir uma postura diferente com o Santos, que é o que o clube merece e exige — ressaltou.

O lance polêmico em Bragança Paulista

Aos 35 minutos do segundo tempo, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir. O lance gerou reclamação do elenco santista.

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