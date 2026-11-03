O Santos perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (2), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O lateral-direito Rodinei, que abriu o placar da partida marcando contra as próprias redes, assumiu a falha e projetou a sequência do Santos na busca pela vaga na Libertadores.

Na zona mista, após o jogo, Rodinei comentou que não é a primeira vez que comete um erro, mas garantiu que está de cabeça "tranquila" e ressaltou que não se omitiu da partida após o lance.

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— Eu, graças a Deus, sou um jogador vencedor na minha vida, tenho muita personalidade e, como eu disse em outra entrevista, errei, assumo o erro. Não vai ser a primeira vez que errei assim, nem a última. Espero que seja a última, mas a minha cabeça ficou tranquila. O que importa é o depois, quando o jogo segue. Depois peguei a bola, fiz o que eu podia com personalidade, não me escondi. Então, a gente tem que seguir assim, essa tem que ser a mentalidade — afirmou Rodinei.

Para o lateral, o revés em Bragança Paulista atrapalha a caminhada do Santos no campeonato. Apesar disso, o camisa 22 ponderou que a equipe ainda tem quatro "finais" pela frente para buscar a vaga continental.

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— Infelizmente, era um jogo importantíssimo para a gente nessa briga pela Libertadores, mas temos mais quatro finais em que a gente tem que dar a vida para colocar o Santos na Libertadores do ano que vem — completou.

Lateral critica atuação da arbitragem

Além da derrota, Rodinei também comentou sobre a atuação da arbitragem no pênalti não assinalado para o Peixe aos 35 minutos do segundo tempo, em lance envolvendo o atacante Rony. Para o lateral, que defendeu o Olympiacos, da Grécia, de 2023 até julho de 2026, a arbitragem brasileira segue pecando em decisões fundamentais.

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— É complicado. Estou voltando agora para o Brasil e a arbitragem continua pecando em algumas coisas. Para mim, como eu sou lateral, aquilo é um pênalti claro. Mas fazer o quê? A gente tem que esquecer essas coisas e seguir trabalhando em busca de colocar o Santos na Libertadores do ano que vem — apontou o jogador.

Parada da Data Fifa e recuperação no DM

Rodinei destacou ainda a importância do período sem jogos com a parada para a Data Fifa, já que o Santos só volta a campo no dia 18 de novembro, diante do Coritiba. Segundo o atleta, a pausa no calendário será fundamental para recuperar jogadores que estão lesionados, como Arão, Escobar, Veríssimo e Vinícius Lira:

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— O Cuca já disse que temos que recuperar as peças que estão ausentes, isso é um reforço. A gente sabe que, se tivermos todos à disposição, nosso elenco fica mais forte. Mas, como eu disse, agora é esquecer. Não tem mais o que fazer, perdemos o jogo — concluiu o lateral.