Sem principais nomes, Cuca muda a escalação do Santos para duelo decisivo contra o Macará Equipes se enfrentam logo mais, às 19h (de Brasília), no Equador

O Santos está pronto para encarar o Macará na noite desta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. São esperados mais de 15 mil torcedores para a partida, que acontece no Estádio Bellavista, no Equador.

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Apesar da vantagem construída na partida de ida, na Vila Belmiro, onde venceu por 2 a 1, o Peixe terá algumas baixas importantes para o duelo, e o técnico Cuca precisará apostar em alguns improvisos para o confronto no Equador.

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As principais baixas são Neymar e Gabigol, poupados pelo clube com o intuito de ter a dupla descansada para o confronto de domingo (23), contra o Mirassol, pelo Brasileirão. No entanto, Igor Vinícius e Barreal, também não viajaram para este jogo.

O lateral esquerdo Escobar, suspenso, também é desfalque. O retorno nesta rodada fica por conta do atacante Moisés, que se recuperou de lesão no tornozelo esquerdo e foi relacionado.

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Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, João Ananias e Luan Peres; João Schmidt, Christian Oliva e Gustavo Henrique; Caballero, Thaciano e Rony.