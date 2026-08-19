Santos finaliza preparação para duelo contra Macará pela Sul-Americana Santos terá time alternativo contra o Macará e joga pelo empate para avançar às quartas da Sul-Americana

O Santos finalizou, na tarde desta quarta-feira (19), a preparação para o duelo contra o Macará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. São esperados mais de 15 mil torcedores para a partida, marcada para esta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Bellavista, no Equador.

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O Peixe joga pelo empate, já que venceu o duelo de ida, na Vila Belmiro, por 2 a 1, com gols de Gabriel Barbosa e Willian Arão. Neymar não viajou com a equipe devido ao desgaste da viagem, que durou mais de 13 horas. Além disso, o técnico Cuca decidiu priorizar a força máxima no Campeonato Brasileiro.

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O Alvinegro Praiano terá um time alternativo, e a tendência é que entre em campo com Gabriel Brazão no gol. A defesa deve ser formada por Davizinho, Luan Peres, Willian Arão e João Ananias. No meio-campo, João Schmidt, Oliva e Rollheiser (Caballero) devem iniciar a partida, enquanto Miguelito, Thaciano e Rony completam o setor ofensivo.

A atividade contou com um aquecimento no gramado e, na sequência, trabalhos específicos de defesa e ataque. Posteriormente, o elenco participou de uma atividade de cobranças de pênaltis, dividido em duas partes do campo. Por fim, os jogadores disputaram um rachão.

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A principal novidade na lista de relacionados é o atacante Moisés, que está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Quem avançar encara o Atlético-MG nas quartas de final da competição. O Galo empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (19), na Arena MRV. No duelo de ida, o time mineiro venceu a equipe do interior paulista por 1 a 0, em Bragança Paulista.

Santos treina em Ambato, no Equador. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

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Goleiros: Diógenes, João Paulo e Gabriel Brazão; Laterais: Davizinho e Rafael Gonzaga; Zagueiros: Luan Peres, João Ananias e João Alencar; Meio-campistas: João Schmidt, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gustavo Henrique e Samuel Pierri; Atacantes: Rony, Robinho Jr., Thaciano, Caballero, Moisés e Pedro Assis.

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