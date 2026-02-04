Santos renova um patrocínio e anuncia mais um para a temporada
Peixe busca aumentar as parcerias comerciais para 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos renovou o contrato de patrocínio com a multinacional francesa Saint-Gobain até 2027. O novo acordo amplia a parceria comercial ao incluir, além da marca institucional do grupo, os produtos Quartzolit, Tekbond e Placo entre as propriedades ativadas. As marcas terão exposição em sistema de rodízio no uniforme ao longo das temporadas.
Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo
Santos
IA crava placar de Santos x São Paulo com virada no final
Fora de Campo
Torcida do Flamengo pede contratação de ex-jogador do Santos: ‘Obrigação’
Fora de Campo
➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
- Toda renovação significa confiança e satisfação com a parceria. Esse novo acordo com a Saint-Gobain representa uma ampliação do compromisso, com duração de 24 meses - afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. E completou:
- A inclusão de outras marcas do grupo fortalece o retorno estratégico e estreita a relação com o público e os torcedores.
O grupo já é parceiro de longa data do clube. Já são dois anos seguidos de parceria e outros momentos em 2020 e 2022.
- Acreditamos no formato de parceria proposto pelo clube, que vai além da exposição de marca. A ampliação das marcas neste novo ciclo reflete o plano estratégico da Saint-Gobain de fortalecer a marca institucional e a unidade do grupo com suas marcas de produto - completou Vinícius Araújo, diretor sênior de estratégia e marketing da Saint-Gobain.
Comeri fecha acordo como nova parceira oficial do Santos FC
Outra parceria anunciada pelo Santos foi com a Comeri, que é uma rede de concessionárias de veículos. Neste caso, o acordo prevê exposição de marca em placas no CT Rei Pelé, ativações e ações de relacionamento com torcedores e clientes.
➡️Santos fecha patrocínio de dois anos para as categorias de base
Veja lista de relacionados para clássico com o São Paulo
O Santos divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neymar, ídolo santista, ficou de fora da relação por opção da comissão técnica, mas o retorno deve ocorrer no próximo domingo (8), quando o Peixe enfrenta o Noroeste, em Bauru, às 16h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.
Relacionados:
Goleiros: Diógenes e Brazão
Zagueiros: Zé Ivaldo, Basso, Luan Peres e Adonis Frías
Laterais: Vinicius Lira, Mayke, Igor Vinicius e Escobar
Meio-campistas: Schmidt, Zé Rafael, Rincón, Gabriel Menino, Miguelito, Rollheiser e Bontempo
Atacantes: Robinho Jr, Gabigol, Rony, Lautaro Díaz, Barreal e Tiquinho Soares
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias