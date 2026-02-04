Sem Neymar, Santos divulga lista de relacionados para clássico contra o São Paulo

O Santos divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O ídolo santista ficou de fora da relação por opção da comissão técnica, mas o retorno deve ocorrer no próximo domingo (8), quando o Peixe enfrenta o Noroeste, em Bauru, às 16h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o São Paulo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Como o time chega para o clássico?

A principal novidade na lista de relacionados é o atacante Tiquinho Soares. O jogador se recuperou de um edema na panturrilha esquerda e está à disposição para tentar retomar a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, já que ainda tem futuro incerto no clube. Ele ainda não estreou nesta temporada.

continua após a publicidade

O Peixe não venceu nenhum clássico até o momento: empatou com o Corinthians e foi derrotado por Palmeiras e São Paulo, sendo este último no sábado (31), por 2 a 0, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Thaciano, que está em transição física após sofrer um edema na coxa direita, além de Gustavinho, lesionado na mesma região, e Willian Arão, que passou recentemente por uma cirurgia para retirada de cálculo renal.

continua após a publicidade

Os ingressos para o clássico seguem à venda no site do Sócio Rei.

Relacionados:

Goleiros: Diógenes e Brazão Zagueiros: Zé Ivaldo, Basso, Luan Peres e Adonis Frías Laterais: Vinicius Lira, Mayke, Igor Vinicius e Escobar Meio-campistas: Schmidt, Zé Rafael, Rincón, Gabriel Menino, Miguelito, Rollheiser e Bontempo Atacantes: Robinho Jr, Gabigol, Rony, Lautaro Díaz, Barreal e Tiquinho Soares

🤑 Aposte na vitória do Santos diante do São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.