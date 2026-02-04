Santos x São Paulo: vidente crava resultado do jogo do Brasileirão

Santos e São Paulo vão se enfrentar nesta quarta-feira (4), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O vidente Maurício, do canal "Fanátticos", cravou o resultado do clássico que será disputado na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reagem a novo reforço do São Paulo: 'Honre a camisa'

De acordo com o cartomante, o São Paulo terá dificuldades na partida, principalmente no primeiro tempo. Por outro lado, o Santos entrará mais ligado no jogo, e vencerá a partida. O canal do tarólogo conta com mais de 165 mil seguidores nas redes sociais.

Gabriel Barbosa durante o clássico do Santos contra o São Paulo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Curiosamente, as equipes estão se cruzando duas vezes seguidas, mas em campeonatos diferentes. No último sábado (1°), São Paulo e Santos jogaram no Morumbi, pelo Paulistão. Na ocasião, o Tricolor levou a melhor, com gols de Tapia e Luciano, vencendo por 2 a 0.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do Tricolor no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Antes de perder o clássico paulista no final de semana, o Santos foi superado pela Chapecoense, em Chapecó, na primeira rodada do Brasileirão. A partida acabou em 4 a 2 para o Alviverde, que está de volta a Série A.

➡️ São Paulo anuncia Lucas Ramon para reforço na lateral-direita

Por outro lado, o São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro em casa, contra o atual campeão, Flamengo. Depois de sair atrás no placar com gol de Plata, Luciano e Danielzinho viraram para o Tricolor, afastando um pouco a crise da equipe do Morumbis.