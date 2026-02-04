Em busca de reabilitação na temporada, Santos recebe São Paulo pelo Brasileirão

O Santos busca a segunda vitória na temporada e a primeira em clássicos em 2026. A equipe atravessa uma sequência de seis partidas sem vencer e, mais uma vez, não contará com seu principal jogador, Neymar.

Nesta quarta-feira (4), o Peixe enfrenta o São Paulo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes se enfrentaram no último sábado (31), quando o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Tapia e Luciano, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. No estadual, o Alvinegro Praiano ocupa a 14ª colocação, com seis pontos, dois a menos que o São Bernardo, último clube na zona de classificação para a próxima fase.

Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé nesta terça-feira (3). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na manhã desta terça-feira (3), os portões da Vila Belmiro amanheceram com faixas de protesto direcionadas ao diretor executivo Alexandre Mattos e ao presidente Marcelo Teixeira. O momento delicado da equipe, em meio ao processo de reformulação, tem aumentado a frustração da torcida, que cobra resultados e mais reforços. Até o momento, apenas três contratações foram anunciadas.

Apresentado oficialmente na última terça-feira (3), na Vila Belmiro, o atacante Rony destacou, durante a entrevista coletiva, o orgulho de vestir a camisa do Santos, mas ressaltou a necessidade de uma mudança imediata de postura. O jogador falou em respostas rápidas ao torcedor e reforçou o peso do clássico, afirmando que "clássico não se joga, se ganha", projetando uma possível virada de chave justamente diante do São Paulo.

Apesar das constantes mudanças no elenco, com chegadas e as saídas recentes de Alexis Duarte e Caballero, o time ainda não engrenou na temporada, aumentando a apreensão da torcida, que teme ver o clube alcançar a marca de dez anos sem títulos de grande relevância no cenário do futebol brasileiro.

Assim, o clássico desta quarta-feira (4) representa mais do que a busca pela primeira vitória em clássicos na temporada ou um alívio momentâneo para o trabalho de Juan Pablo Vojvoda. É uma oportunidade para o Santos dar sinais claros de rumo, mostrar competitividade e compromisso com seus objetivos no ano, além de provar que o peso da reconstrução não pode, mais uma vez, recair apenas sobre os ombros de seus principais protagonistas, como Neymar e Gabriel Brazão.

🚨PROTESTO🚨



Faixas foram colocadas na frente da Vila Belmiro entre esta segunda e terça-feira cobrando a gestão Marcelo Teixeira. Os questionamentos foram de investimentos mal feitos até recado que o clássico desta quarta-feira é guerra.



A Vila Belmiro é palco do duelo com o… pic.twitter.com/2dRqkq8p3X — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) February 3, 2026

Santos em 2026:

PAULISTÃO: Primeira fase

10.01 - Santos 2 x 1 Novorizontino - Vila Belmiro

14.01- Palmeiras 1 x 0 Santos - Arena Barueri

18.01 - Guarani 1 x 1 Santos - Brinco de Ouro

22.01 - Santos 1 x 1 Corinthians - Vila Belmiro

25.01 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Neo Química Arena

31.01 - São Paulo 2 x 0 Santos - Vila Belmiro

BRASILEIRO:

28.01 - Chapecoense 4 x 2 Santos - Arena Condá