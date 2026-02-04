Brasileirão 2ª rodada: confira suspensos, lesionados e prováveis escalações
Rodada tem ainda jogo postergado para o dia 19 entre Athletico-PR e Corinthians
- Matéria
- Mais Notícias
A segunda rodada do Brasileirão 2026 movimenta o meio de semana com partidas entre quarta (4) e quinta-feira (5). As equipes entram em campo já lidando com desfalques por suspensão, lesão e ajustes pontuais nas escalações. Confira o panorama completo dos confrontos, com destaque para o clássico Santos x São Paulo. Rodada tem ainda um jogo adiado para o dia 19 entre Athletico-PR e Corinthians.
Relacionadas
- Fora de Campo
Santos x São Paulo: vidente crava resultado do jogo do Brasileirão
Fora de Campo04/02/2026
- Botafogo
Contra o Grêmio, Botafogo reencontra Luis Castro pela primeira vez
Botafogo04/02/2026
- Atlético Mineiro
Atlético-MG aposta em retrospecto contra o Bragantino para buscar primeira vitória no Brasileirão
Atlético Mineiro04/02/2026
➡️ Brasileirão terá 25% dos jogos em gramados sintéticos; saiba quais
Jogos de quarta-feira (4) do Brasileirão
Flamengo x Internacional
Quarta (04/02), 19h – Maracanã
Transmissão: Premiere
Flamengo
- Suspensos: Jorginho
- Lesionados: Saúl
- Time provável: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro.
Internacional
Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Lesionados: Alan Rodríguez
Bragantino x Atlético-MG
Quarta (04/02), 19h – Cícero de Souza Marques
Transmissão: Premiere
Bragantino
- Lesionados: Guzmán Rodríguez e Vanderlan
- Time provável: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha.
Atlético-MG
- Suspensos: Jorge Sampaoli (técnico)
- Lesionados: Lyanco e Alexsander
- Fora por opção/condição física: Cassierra e Júnior Santos
- Time provável: Everson; Preciado, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard e Victor Hugo; Dudu e Hulk.
Santos x São Paulo
Quarta (04/02), 20h – Vila Belmiro
Transmissão: Premiere
Santos
- Lesionados: Neymar, Gustavo Henrique, Thaciano e Willian Arão
- Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony.
São Paulo
- Lesionados: Ryan Francisco e André Silva
- Time provável: Rafael; Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.
Remo x Mirassol
Quarta (04/02), 20h – Mangueirão
Transmissão: Premiere
Remo
- Lesionados: Sávio e Jaderson
- Time provável: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pikachu; Diego Hernández, Alef Manga e Carlinhos.
Mirassol
- Lesionados: Reinaldo, Daniel Borges, André Luís e Edson Carioca
- Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Igor Cariús; Yuri Lara, Eduardo e Lucas Mugni (Shaylon); Alesson, Negueba e Renato Marques (Carlos Eduardo).
Palmeiras x Vitória
Quarta (04/02), 21h30 – Arena Barueri
Transmissão: TV Globo, Premiere e ge
Palmeiras
- Lesionados: Paulinho, Figueiredo e Felipe Anderson
- Time provável: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Vitória
- Lesionados: Marinho, Pedro Henrique, Lucas Arcanjo, Renzo López, Edu, Claudinho e Alexandre Fintelman
- Time provável: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renato Kayzer.
Grêmio x Botafogo
Quarta (04/02), 21h30 – Arena do Grêmio
Transmissão: TV Globo e Premiere
Grêmio
- Lesionados: Kannemann, Braithwaite e Villasanti
- Time provável: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Monsalve (Edenilson ou Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.
Botafogo
- Lesionados: Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos
- Time provável: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral.
Jogos de quinta-feira (5) do Brasileirão
Bahia x Fluminense
Quinta (05/02), 19h – Arena Fonte Nova
Transmissão: Premiere e sportv
Bahia
- Suspenso: Michel Araújo
- Lesionado: Ruan Pablo
- Time provável: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Fluminense
- Lesionado: Cano
- Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
Vasco x Chapecoense
Quinta (05/02), 20h – São Januário
Transmissão: Amazon Prime
Vasco
- Lesionado: Mateus Carvalho
- Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Andrés Gómez e GB (David).
Chapecoense
- Lesionados: Neto Pessoa, Mancha, Rafael Thyere e Robert
- Time provável: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Ítalo (Bolasie).
Cruzeiro x Coritiba
Quinta (05/02), 21h30 – Mineirão
Transmissão: Premiere e sportv
Cruzeiro
- Lesionados: Chico da Costa, Jonathan Jesus e Matheus Cunha
- Time provável: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (João Marcelo) e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge.
Coritiba
Time provável: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega (Keno) e Pedro Rocha.
Suspenso: Josué
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🤑 Aposte no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias