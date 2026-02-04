A segunda rodada do Brasileirão 2026 movimenta o meio de semana com partidas entre quarta (4) e quinta-feira (5). As equipes entram em campo já lidando com desfalques por suspensão, lesão e ajustes pontuais nas escalações. Confira o panorama completo dos confrontos, com destaque para o clássico Santos x São Paulo. Rodada tem ainda um jogo adiado para o dia 19 entre Athletico-PR e Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão terá 25% dos jogos em gramados sintéticos; saiba quais

Jogos de quarta-feira (4) do Brasileirão

Flamengo x Internacional

Quarta (04/02), 19h – Maracanã

Transmissão: Premiere

Flamengo

Suspensos: Jorginho Lesionados: Saúl Time provável: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro.

Internacional

Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Lesionados: Alan Rodríguez

Bragantino x Atlético-MG

Quarta (04/02), 19h – Cícero de Souza Marques

Transmissão: Premiere

Bragantino

Lesionados: Guzmán Rodríguez e Vanderlan

Guzmán Rodríguez e Vanderlan Time provável: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha.

Atlético-MG

Suspensos: Jorge Sampaoli (técnico) Lesionados: Lyanco e Alexsander Fora por opção/condição física: Cassierra e Júnior Santos Time provável: Everson; Preciado, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard e Victor Hugo; Dudu e Hulk.

Santos x São Paulo

Quarta (04/02), 20h – Vila Belmiro

Transmissão: Premiere

Santos

Lesionados: Neymar, Gustavo Henrique, Thaciano e Willian Arão Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony.

São Paulo

Lesionados: Ryan Francisco e André Silva Time provável: Rafael; Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.

Remo x Mirassol

Quarta (04/02), 20h – Mangueirão

Transmissão: Premiere

Remo

Lesionados: Sávio e Jaderson

Sávio e Jaderson Time provável: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pikachu; Diego Hernández, Alef Manga e Carlinhos.

Mirassol

Lesionados: Reinaldo, Daniel Borges, André Luís e Edson Carioca

Reinaldo, Daniel Borges, André Luís e Edson Carioca Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Igor Cariús; Yuri Lara, Eduardo e Lucas Mugni (Shaylon); Alesson, Negueba e Renato Marques (Carlos Eduardo).

Palmeiras x Vitória

Quarta (04/02), 21h30 – Arena Barueri

Transmissão: TV Globo, Premiere e ge

Palmeiras

Lesionados: Paulinho, Figueiredo e Felipe Anderson

Paulinho, Figueiredo e Felipe Anderson Time provável: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Vitória

Lesionados: Marinho, Pedro Henrique, Lucas Arcanjo, Renzo López, Edu, Claudinho e Alexandre Fintelman

Marinho, Pedro Henrique, Lucas Arcanjo, Renzo López, Edu, Claudinho e Alexandre Fintelman Time provável: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renato Kayzer.

Grêmio x Botafogo

Quarta (04/02), 21h30 – Arena do Grêmio

Transmissão: TV Globo e Premiere

Grêmio

Lesionados: Kannemann, Braithwaite e Villasanti

Kannemann, Braithwaite e Villasanti Time provável: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur, Tetê, Monsalve (Edenilson ou Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.

Botafogo

Lesionados: Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos

Marçal, Joaquín Correa e Chris Ramos Time provável: Neto; Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral.

Danilo e Montoro comemoram gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Jogos de quinta-feira (5) do Brasileirão

Bahia x Fluminense

Quinta (05/02), 19h – Arena Fonte Nova

Transmissão: Premiere e sportv

Bahia

Suspenso: Michel Araújo

Michel Araújo Lesionado: Ruan Pablo

Ruan Pablo Time provável: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Fluminense

Lesionado: Cano

Cano Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Vasco x Chapecoense

Quinta (05/02), 20h – São Januário

Transmissão: Amazon Prime

Vasco

Lesionado: Mateus Carvalho

Mateus Carvalho Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Andrés Gómez e GB (David).

Chapecoense

Lesionados: Neto Pessoa, Mancha, Rafael Thyere e Robert Time provável: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Ítalo (Bolasie).

Cruzeiro x Coritiba

Quinta (05/02), 21h30 – Mineirão

Transmissão: Premiere e sportv

Cruzeiro

Lesionados: Chico da Costa, Jonathan Jesus e Matheus Cunha

Chico da Costa, Jonathan Jesus e Matheus Cunha Time provável: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (João Marcelo) e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge.

Coritiba

Time provável: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega (Keno) e Pedro Rocha.

continua após a publicidade

Suspenso: Josué

Jean Lucas em ação contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Atletas do Bahia antes de jogo na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.