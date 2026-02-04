Árbitro pede desculpas por xingamento a jogador do Santos e web reage: 'Hipocrisia'

O árbitro João Vitor Gobi, que foi responsável pela arbitragem de São Paulo x Santos, do último sábado (31), pelo Paulistão, pediu desculpas por um xingamento ao Vinícius Lira, lateral do Peixe. O pronunciamento oficial aconteceu na última terça-feira (3), e teve repercussão nas redes sociais.

Por meio de um comunicado viabilizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o árbitro assumiu ter utilizado um termo "inapropriado" ao jogador do Santos. O reconhecimento do erro veio acompanhado de um pedido de desculpas.

— Apitar São Paulo e Santos é um privilégio e um desafio. No calor do jogo, com intuito de manter o controle disciplinar, usei um termo inapropriado. Por isso, peço desculpas. Não me dirigi a nenhum atleta de forma direta para ofender, mas reconheço que a expressão é inadequada em qualquer ambiente da sociedade. Essa falha na comunicação não condiz com os valores que defendo e sigo comprometido a contribuir para um futebol mais respeitoso — diz o comunicado oficial.

Relembre o caso em São Paulo x Santos

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 0, no último sábado (31), dentro do Morumbis, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Durante o confronto, jogadores de ambos os clubes acusaram o árbitro João Vitor Gobi de ter xingado o lateral-esquerdo Vini Lira, do Peixe.

O caso aconteceu quando o camisa 3 do Santos demorou a cobrar um lateral, ainda no primeiro tempo do confronto. A reação dos jogadores em campo foi imediata ao perceberem o xingamento. Gabigol, do Santos, e Arboleda, do São Paulo, foram os mais enérgicos ao entrarem em conflito com o árbitro.

Confusão durante clássico entre o São Paulo e o Santos, no Morumbis. (Foto: Guilherme Veiga/PXIMAGES)

Reação ao pedido de desculpas

Nas redes sociais, o pedido de desculpas do árbitro João Vitor Gobi dividiu opiniões. De um lado, parte dos torcedores consideraram uma "hipocrisia" o gesto, mediante ao fato dos jogadores xingarem constantemente os árbitros e não terem determinada postura após o fim da partida.

Apesar dessa interpretação, teve também, quem achou pouco o pedido de desculpas e pediu uma punição a João Vitor Gobi. Veja a repercussão do caso abaixo:

