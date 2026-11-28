Vitória x Santos: onde assistir, horário e escalações
Vitória x Santos: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Sem risco de rebaixamento, o Leão tenta aproveitar o fator casa para buscar uma vaga na Sul-Americana, enquanto o Peixe precisa vencer para manter as chances de classificação à Libertadores do ano que vem.
Na última rodada, o Vitória goleou o Internacional por 5 a 2 no Beira-Rio, se afastando matematicamente do rebaixamento. Já o Santos vem de derrota em casa para o Grêmio por 2 a 0, no Morumbis.
Na tabela de classificação, o Rubro-Negro ocupa a 13ª colocação, com 44 pontos. O Alvinegro, por sua vez, está em nono lugar, com 50 pontos.
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Ficha do confronto
- 🏆 Competição: Brasileirão Série A 2026 - 37ª rodada
- 📅 Data: 29 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Manoel Barradas - Salvador, Bahia
- 📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
Arbitragem
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Fernanda Kruger (MT);
VAR: Héber Roberto Lopes (SC).
Prováveis escalações
Vitória
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Brítez e Jamerson; Baralhas, Caíque Gonçalves e Matheuzinho; Erick, Renê e Diego Tarzia. Técnico: Rafael Lacerda (suspenso).
Santos
Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca.
Como chegam Vitória e Santos para o confronto?
Após confirmar a permanência na primeira divisão, o Vitória ganha confiança para as últimas rodadas do Brasileirão. A equipe comandada por Rafael Lacerda atravessa um bom momento na competição e vem de duas vitórias consecutivas. Depois de derrotar o Red Bull Bragantino no Barradão, o Leão goleou o Internacional, em pleno Beira-Rio, conquistando seus primeiros três pontos como visitante no campeonato. Com 44 pontos, o time baiano está em 13º lugar e agora busca melhorar sua posição na tabela para se aproximar da zona de classificação à Copa Sul-Americana.
O Santos, por sua vez, chega pressionado para o compromisso fora de casa depois do revés para o Grêmio, no Morumbis. A equipe do técnico Cuca vive um cenário de urgência nas duas rodadas finais, já que um novo resultado negativo pode comprometer suas pretensões na competição. Com 50 pontos, o Peixe ocupa a nona colocação e segue na briga por uma vaga na Libertadores de 2027, estando a quatro pontos do Bahia, time que abre o G-6. Para alcançar o pelotão de acesso ao torneio continental, o Alvinegro Praiano precisa vencer os últimos jogos e torcer por tropeços dos concorrentes, além de depender da possibilidade de abertura de vagas adicionais.
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