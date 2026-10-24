Com 45 pontos conquistados e na oitava colocação, o Santos está a seis pontos de distância do Fluminense, quinto colocado e dono da última vaga para a Libertadores. A arrancada alvinegra passa diretamente pelo rendimento, longe da Baixada Santista, que venceu seis dos últimos oito confrontos. No entanto, o desempenho como mandante no segundo turno se transformou em uma dor de cabeça recente.

A última vitória do Peixe em casa pelo Brasileirão aconteceu no dia 12 de setembro, no triunfo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro. Depois disso, a equipe recebeu o Flamengo na Vila Belmiro e ficou no empate por 2 a 2. No geral, atuando em seus domínios, o Alvinegro soma 23 pontos, com um aproveitamento de 51,11%.

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A oscilação dentro de casa se evidencia no recorte antes e depois da paralisação para a Copa do Mundo. No primeiro semestre, o Peixe sustentava 56,6% de aproveitamento em seus domínios, com cinco vitórias, dois empates e três reveses. No returno, contudo, o rendimento no Alçapão despencou para modestos 26,6%, com apenas um triunfo, três empates e uma derrota.

Fora de casa, Santos atinge marca importante

A sequência positiva como visitante fez com que o Alvinegro conquistasse 18 dos 24 pontos disputados longe da Vila Belmiro após o Mundial. Desde a volta do Brasileirão, o Peixe jogou oito partidas, somando seis vitórias e duas derrotas, retrospecto que coloca a equipe como o melhor visitante do Brasileirão no pós-Copa. O time sanitista aparece à frente de Cruzeiro (cinco vitórias em oito jogos), Athletico-PR (quatro vitórias em sete jogos), Flamengo (quatro em sete) e Palmeiras (três em sete partidas).

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O desempenho obtido sob o comando de Cuca também alcançou a melhor marca do clube como visitante no Brasileirão nesta década, superando os números das edições de 2020 e 2023, quando a equipe havia conquistado cinco vitórias fora de casa.

A edição recente com mais triunfos como visitante foi em 2019, quando o time treinado por Jorge Sampaoli venceu oito partidas fora de seus domínios e terminou como vice-campeão do Campeonato Brasileiro, com 74 pontos.

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Cuca mira reação na Vila e celebra alívio na tabela

O técnico Cuca comemorou a sequência positiva fora de casa, apontou que o time encorpou a partir da vitória contra o Vasco, em agosto, mas admitiu a necessidade de melhorar o rendimento na Vila Belmiro.

— Foram 6 vitórias fora de casa e um tropeço com o Galo, que nós perdemos nos acréscimos, né?! Então eu acho que o time encorpou, pegou uma maneira forte de jogar, desde aquele jogo do Vasco, que nós vencemos 3 a 0, e dali para frente foram mais 2 clássicos e jogos importantíssimos com o Inter, com o Remo, enfim, hoje aqui também. Agora, em casa, a gente tem 51% de aproveitamento, e nós temos que dar uma engordada — avaliou Cuca após o duelo contra o Fluminense.

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Para o treinador, alcançar as últimas sete rodadas da competição, livre de qualquer risco de queda traz tranquilidade para o torcedor e permite mirar voos maiores.

— Então, nós chegarmos a essa altura, faltando 7 jogos, e podemos falar: não temos risco de rebaixamento. Eu acho que o torcedor fica super aliviado, porque nos últimos anos tem sido muito difícil, então a gente vai tentar jogar alguma coisa maior dentro da competição, uma pré-Libertadores, para coroar um ano que não foi o ideal, mas um ano que está em fraca recuperação, né?! Se o ano que vem o Santos tiver um ano tão bom quanto está sendo esse semestre, ele é tudo o que o torcedor quer — complementou.

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