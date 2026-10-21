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Com lesão confirmada de Lucas Veríssimo, Meninos da Vila surgem como opções para a zaga do Santos

Zagueiro se lesionou na partida contra o Fluminense, no último domingo (18); Cuca indica substituto imediato e aponta jovens como o "futuro" do setor

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/10/2026 11:34
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João Alencar (lado esquerdo) e João Ananias (lado direito)
João Alencar (lado esquerdo) e João Ananias (lado direito) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O departamento médico do Santos tem passado por um aumento de jogadores nas últimas semanas. O mais novo atleta lesionado é o zagueiro Lucas Veríssimo, que, após a partida contra o Fluminense, no último domingo (18), foi substituído após sentir a posterior da coxa direita e teve a lesão confirmada nesta terça-feira (20). O possível substituto deve ser um Menino da Vila.

Além de Veríssimo, a linha defensiva do Santos sofreu duas baixas recentes. Willian Arão, volante que vinha atuando como zagueiro, sentiu a posterior da coxa direita contra o Atlético-MG, no último dia 11 de outubro, e Escobar, lateral-esquerdo, também sentiu a coxa e se encontra no departamento médico.

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Possível substituto de Veríssimo?

Os possíveis substitutos para o lugar de Veríssimo são dois Meninos da Vila: João Ananias e João Alencar. A dupla já atuou com o técnico Cuca e o comandante indicou quem deve formar a zaga ao lado de Luan Peres, que substituiu Willian Arão.

João Alencar fez sua estreia sob a liderança de Cuca ao substituir Lucas Veríssimo, que deixou o gramado aos 38 minutos do segundo tempo após sentir a parte posterior da coxa direita, na partida contra o Fluminense. O defensor de 19 anos não atuava pela equipe profissional desde o dia 28 de maio de 2025, quando participou de um amistoso diante do RB Leipzig, disputado em Bragança Paulista.

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Outra alternativa no setor é o jovem zagueiro João Ananias. Promovido das categorias de base e relacionado pela primeira vez ainda sob o comando de Cleber Xavier, em 2025, o Menino da Vila estreou profissionalmente com Cuca nesta temporada.

Alencar pode sair na frente

Alencar pode sair na frente por ser um defensor com o pé direito, já que o Luan Peres é canhoto e o técnico tem a preferência para atuar com dois zagueiros com pés trocados.

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O técnico santista elogiou a postura de Alencar diante da partida no Maracanã e indicou que o zagueiro pode ocupar a titularidade com a lesão de Lucas Veríssimo. Além de falar sobre o camisa 42, Cuca fez questão de citar outro jovem do setor, João Ananias, apontando os dois como a base defensiva do clube nos próximos anos.

— Alencar é um jogador rápido, é um jogador que eu gosto muito. Se o Lucas (Veríssimo) tiver lesão, é ele (Alencar) que vai abraçar agora e trabalhar bem, passar confiança pra ele, e o torcedor também vai passar isso jogando em casa. O Santos tem dois meninos, que no futuro vão ser a zaga do Santos, que é o Alencar e o Ananias. Eles jogam juntos desde pequenos, jogam na seleção, principalmente o Ananias, e eles têm um conhecimento grande, então a gente tem que trabalhar bem esses meninos, que eles são o verdadeiro futuro do clube — afirmou Cuca após a partida contra o Fluminense.

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Lista de desfalques por lesão chega a seis nomes

Com os problemas recentes, o departamento médico alvinegro soma seis jogadores fora de combate. O meia-atacante Arthur sentiu a região posterior da coxa direita no clássico diante do São Paulo, em 2 de outubro, e tem retorno previsto apenas para novembro. Na meta, o goleiro Gabriel Brazão passou por intervenção cirúrgica no ombro esquerdo e tem volta aos gramados estimada somente para 2027. Já o lateral Vinícius Lira se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Com as adições de Willian Arão, Escobar e Lucas Veríssimo, a comissão técnica precisará gerenciar os desfalques em diferentes setores para a sequência da temporada.

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Cuca durante o treinamento da última terça-feira (20)
Cuca durante o treinamento da última terça-feira (20) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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