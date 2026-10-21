Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos deve abrir nesta quarta (21) a venda de ingressos contra o Bahia; Vila Belmiro passa por reformas

Lance! apurou a situação das obras nos setores Cosmo Damião e no antigo "setor Visa"; entenda o cenário para a partida deste sábado (24)

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/10/2026 17:12
Favorite o Lance! no Google
Estádio Vila Belmiro.
Estádio Vila Belmiro.

O Santos deve abrir nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para sócios e público geral, visando o confronto diante do Bahia, que acontecerá neste sábado (24), às 21h (de Brasília). O duelo marca o retorno da equipe à Vila Belmiro após mais de duas semanas atuando fora de seus domínios. O estádio alvinegro recebe obras simultâneas nos setores Cosmo Damião e antigo "setor Visa".

Segundo apuração da reportagem, as arquibancadas dos portões 7 e 8, conhecidas como setor Cosmo Damião, devem manter a estrutura temporária com tapumes para receber a torcida. O planejamento repete a logística e o esquema de segurança já utilizados na partida contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Paralelamente, o novo estágio da reforma alcançou a área da cadeira térrea, correspondente ao antigo "setor Visa". Diante do avanço das obras, há a possibilidade de o local não ser totalmente liberado a tempo do duelo contra a equipe baiana, mantendo restrições pontuais, sobretudo nas imediações que fazem divisa com os portões 7 e 8. A previsão é que a liberação total dessa área ocorra para o clássico diante do Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (28).

Peixe utiliza tecnologia de arquibancada pré-moldada

Nas reformas, o setor 7/8, destinado às torcidas organizadas, passa por um processo de extensão para aproximação do gramado. O objetivo da diretoria é aproximar o torcedor do campo de jogo, potencializando o efeito "alçapão" e aumentando a capacidade do estádio.

continua após a publicidade

Para isso, o Santos utiliza a tecnologia de arquibancada pré-moldada. A técnica consiste na fabricação externa dos aços, que chegam prontos à Vila Belmiro apenas para montagem e fixação. O mesmo procedimento será aplicado ao setor da Rua Dom Pedro.

Objetivo com a reforma e próximos passos

Diante da situação ainda indefinida sobre a parceria com a WTorre, o Santos tem atuado para revitalizar e aumentar a capacidade da Vila Belmiro. A intenção do clube é que, além das reformas atuais, o Santos também inclua a demolição total dos camarotes térreos, esticando as cadeiras cativas, que serão substituídas por novos assentos, ao nível do campo. A expectativa é que as obras sejam concluídas até o fim de 2026.

continua após a publicidade

Além disso, no projeto inicial, existe a construção de que camarotes também sejam construídos acima das arquibancadas 7 e 8, elevando a capacidade total do estádio para 25 mil lugares. A expectativa é que esta parte seja concluída somente na temporada de 2027.

Outras melhorias realizadas

As intervenções fazem parte de uma sequência de melhorias promovidas pelo Peixe nos últimos meses. Em abril, o clube realizou adequações no setor do Portão 17, voltado aos sócios, para atender às exigências da Conmebol durante a Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Em julho, o Santos iniciou uma intervenção estrutural na Vila Belmiro durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A reforma na arquibancada Cosmo Damião, teve como objetivo ampliar a capacidade do estádio por meio da readequação dos degraus em dois níveis.

Em agosto, o quarto andar do estádio, espaço de acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, entrou em processo de remodelação. Antes disso, em janeiro, o Santos já havia reinaugurado a sala de imprensa Armando Gomes dentro do pacote de melhorias operacionais.

continua após a publicidade
Foto mostrando o setor 7 e 8 da Vila Belmiro cheio
Foto mostrando o setor 7 e 8 da Vila Belmiro cheio - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisa Corinthians

Futebol Nacional

Corinthians lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Há 1 hora
Gabigol, Neymar e Coutinho conversando com o técnico Cuca no treino desta quarta-feira (21).

Santos

Santos treina com quarteto ofensivo e foca no duelo contra o Bahia

Há 3 horas
João Alencar (lado esquerdo) e João Ananias (lado direito)

Santos

Com lesão confirmada de Lucas Veríssimo, Meninos da Vila surgem como opções para a zaga do Santos

Há 6 horas
Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Futebol Nacional

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Há 8 horas
Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Há 9 horas
Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Santos

Com dinheiro de Chermont no caixa, Santos tem quantia milionária a receber e lida com transfer bans

Há 12 horas
Mais LANCE!
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Lucas Veríssimo realiza exames, confirma lesão na coxa e pode não jogar mais na temporada

Santos atuando no Morumbis em 2025.

Santos solicita à CBF para jogar no Morumbis contra o Grêmio; outras partidas seguem na Vila

Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17).

Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Neymar e Coutinho comemorando a vitória contra o Fluminense, no último domingo (18)/

Neymar e Coutinho voltam a atuar juntos após quatro anos; veja números

Gustavinho e Bontempo na partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Gustavinho e Bontempo se destacam, e Santos termina o jogo com seis Meninos da Vila

Equipe do Santos durante a partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos alcança posto de melhor visitante do pós-Copa e bate marca da década no Brasileirão

Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18)

Lucas Veríssimo sente lesão na coxa e pode aumentar a lista de lesionados do Santos

Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Jogadores do Santos comemoram gol de Coutinho

Análise: quarteto ofensivo de Cuca dá resposta e mostra potencial no Santos

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração no gramado, torcida lotada ao fundo.

Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada

Cuca, técnico do Santos

Cuca aponta melhor atuação de Neymar desde que chegou ao Santos