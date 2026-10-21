O Santos deve abrir nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para sócios e público geral, visando o confronto diante do Bahia, que acontecerá neste sábado (24), às 21h (de Brasília). O duelo marca o retorno da equipe à Vila Belmiro após mais de duas semanas atuando fora de seus domínios. O estádio alvinegro recebe obras simultâneas nos setores Cosmo Damião e antigo "setor Visa".

Segundo apuração da reportagem, as arquibancadas dos portões 7 e 8, conhecidas como setor Cosmo Damião, devem manter a estrutura temporária com tapumes para receber a torcida. O planejamento repete a logística e o esquema de segurança já utilizados na partida contra o Flamengo.

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Paralelamente, o novo estágio da reforma alcançou a área da cadeira térrea, correspondente ao antigo "setor Visa". Diante do avanço das obras, há a possibilidade de o local não ser totalmente liberado a tempo do duelo contra a equipe baiana, mantendo restrições pontuais, sobretudo nas imediações que fazem divisa com os portões 7 e 8. A previsão é que a liberação total dessa área ocorra para o clássico diante do Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (28).

Peixe utiliza tecnologia de arquibancada pré-moldada

Nas reformas, o setor 7/8, destinado às torcidas organizadas, passa por um processo de extensão para aproximação do gramado. O objetivo da diretoria é aproximar o torcedor do campo de jogo, potencializando o efeito "alçapão" e aumentando a capacidade do estádio.

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Para isso, o Santos utiliza a tecnologia de arquibancada pré-moldada. A técnica consiste na fabricação externa dos aços, que chegam prontos à Vila Belmiro apenas para montagem e fixação. O mesmo procedimento será aplicado ao setor da Rua Dom Pedro.

Objetivo com a reforma e próximos passos

Diante da situação ainda indefinida sobre a parceria com a WTorre, o Santos tem atuado para revitalizar e aumentar a capacidade da Vila Belmiro. A intenção do clube é que, além das reformas atuais, o Santos também inclua a demolição total dos camarotes térreos, esticando as cadeiras cativas, que serão substituídas por novos assentos, ao nível do campo. A expectativa é que as obras sejam concluídas até o fim de 2026.

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Além disso, no projeto inicial, existe a construção de que camarotes também sejam construídos acima das arquibancadas 7 e 8, elevando a capacidade total do estádio para 25 mil lugares. A expectativa é que esta parte seja concluída somente na temporada de 2027.

Outras melhorias realizadas

As intervenções fazem parte de uma sequência de melhorias promovidas pelo Peixe nos últimos meses. Em abril, o clube realizou adequações no setor do Portão 17, voltado aos sócios, para atender às exigências da Conmebol durante a Copa Sul-Americana.

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Em julho, o Santos iniciou uma intervenção estrutural na Vila Belmiro durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A reforma na arquibancada Cosmo Damião, teve como objetivo ampliar a capacidade do estádio por meio da readequação dos degraus em dois níveis.

Em agosto, o quarto andar do estádio, espaço de acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, entrou em processo de remodelação. Antes disso, em janeiro, o Santos já havia reinaugurado a sala de imprensa Armando Gomes dentro do pacote de melhorias operacionais.

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