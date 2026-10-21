Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

O Atlético-MG lidera o ranking de dívidas entre os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, de acordo com levantamento divulgado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf). A entidade criou um painel em seu site com informações financeiras das equipes, considerando os balanços encerrados em 31 de dezembro de 2025.

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Na primeira colocação está o Atlético-MG, com R$ 2,21 bilhões, seguido pelo Corinthians, que acumula R$ 2,08 bilhões. O Botafogo ocupa a terceira posição, com R$ 1,78 bilhão, enquanto o Cruzeiro aparece em quarto, com R$ 1,28 bilhão. O Palmeiras completa os cinco primeiros colocados, com R$ 1,13 bilhão.

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Na sequência aparecem Internacional (R$ 1,05 bilhão), Fluminense (R$ 1,04 bilhão), Santos (R$ 999 milhões), Vasco (R$ 963 milhões) e Flamengo (R$ 950 milhões). O São Paulo aparece logo abaixo, com R$ 917 milhões, seguido pelo Grêmio, com R$ 811 milhões.

Entre os demais clubes da Série A, o Red Bull Bragantino registra R$ 727 milhões, seguido pelo Athletico-PR (R$ 374 milhões), Bahia (R$ 357 milhões) e Vitória (R$ 288 milhões). Na outra ponta do levantamento, o Mirassol apresenta a menor dívida, com aproximadamente R$ 7,4 milhões.

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— Para garantir a integridade dessa análise durante todo o processo, a apuração é feita com base nas demonstrações financeiras auditadas de 31 de dezembro. Contudo, o Regulamento introduz uma salvaguarda contra a manipulação de dados, conhecida como "janela de encerramento" (window dressing). Essa prática consiste em realizar movimentos financeiros artificiais nos últimos dias do ano apenas para melhorar a "foto" do balanço — disse a plataforma.

— Para combater isso, a ANRESF se reserva o direito de exigir não apenas o saldo do dia 31, mas a média mensal do último trimestre (outubro, novembro e dezembro), revelando a real situação da dívida e impedindo maquiagens contábeis. Em suma, a seção impõe um freio de arrumação progressivo: o clube precisa provar que está caminhando, ano a ano, para uma liquidez capaz de atravessar a temporada sem sustos — seguiu.

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O ranking ainda mostra que apenas seis clubes do Campeonato Brasileiro não possuem atrasos de pagamentos declarados. São eles: Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja o ranking completo: