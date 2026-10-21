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Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Levantamento da Anresf aponta débito de R$ 2,21 bilhões para o clube mineiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/10/2026 17:16
Atualizado há 6 minutos
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Camisa Atlético-MG
Atlético-MG lidera o ranking de dívidas do futebol brasileiro, com R$ 2,21 bilhões (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG lidera o ranking de dívidas entre os 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, de acordo com levantamento divulgado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf). A entidade criou um painel em seu site com informações financeiras das equipes, considerando os balanços encerrados em 31 de dezembro de 2025.

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Na primeira colocação está o Atlético-MG, com R$ 2,21 bilhões, seguido pelo Corinthians, que acumula R$ 2,08 bilhões. O Botafogo ocupa a terceira posição, com R$ 1,78 bilhão, enquanto o Cruzeiro aparece em quarto, com R$ 1,28 bilhão. O Palmeiras completa os cinco primeiros colocados, com R$ 1,13 bilhão.

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Na sequência aparecem Internacional (R$ 1,05 bilhão), Fluminense (R$ 1,04 bilhão), Santos (R$ 999 milhões), Vasco (R$ 963 milhões) e Flamengo (R$ 950 milhões). O São Paulo aparece logo abaixo, com R$ 917 milhões, seguido pelo Grêmio, com R$ 811 milhões.

Entre os demais clubes da Série A, o Red Bull Bragantino registra R$ 727 milhões, seguido pelo Athletico-PR (R$ 374 milhões), Bahia (R$ 357 milhões) e Vitória (R$ 288 milhões). Na outra ponta do levantamento, o Mirassol apresenta a menor dívida, com aproximadamente R$ 7,4 milhões.

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— Para garantir a integridade dessa análise durante todo o processo, a apuração é feita com base nas demonstrações financeiras auditadas de 31 de dezembro. Contudo, o Regulamento introduz uma salvaguarda contra a manipulação de dados, conhecida como "janela de encerramento" (window dressing). Essa prática consiste em realizar movimentos financeiros artificiais nos últimos dias do ano apenas para melhorar a "foto" do balanço — disse a plataforma.

— Para combater isso, a ANRESF se reserva o direito de exigir não apenas o saldo do dia 31, mas a média mensal do último trimestre (outubro, novembro e dezembro), revelando a real situação da dívida e impedindo maquiagens contábeis. Em suma, a seção impõe um freio de arrumação progressivo: o clube precisa provar que está caminhando, ano a ano, para uma liquidez capaz de atravessar a temporada sem sustos — seguiu.

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O ranking ainda mostra que apenas seis clubes do Campeonato Brasileiro não possuem atrasos de pagamentos declarados. São eles: Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja o ranking completo:

    1.
  1. Atlético-MG: R$ 2,21 bilhões
    2. 2.
  2. Corinthians: R$ 2,08 bilhões
    3. 3.
  3. Botafogo: R$ 1,78 bilhão
    4. 4.
  4. Cruzeiro: R$ 1,28 bilhão
    5. 5.
  5. Palmeiras: R$ 1,13 bilhão
    6. 6.
  6. Internacional: R$ 1,05 bilhão
    7. 7.
  7. Fluminense: R$ 1,04 bilhão
    8. 8.
  8. Santos: R$ 999 milhões
    9. 9.
  9. Vasco: R$ 963 milhões
    10. 10.
  10. Flamengo: R$ 950 milhões
    11. 11.
  11. São Paulo: R$ 917 milhões
    12. 12.
  12. Grêmio: R$ 811 milhões
    13. 13.
  13. RB Bragantino: R$ 727 milhões
    14. 14.
  14. Athletico-PR: R$ 374 milhões
    15. 15.
  15. Bahia: R$ 357 milhões
    16. 16.
  16. Vitória: R$ 288 milhões
    17. 17.
  17. Chapecoense: R$ 171 milhões
    18. 18.
  18. Coritiba: R$ 155 milhões
    19. 19.
  19. Remo: R$ 37 milhões
    20. 20.
  20. Mirassol: R$ 7,4 milhões
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