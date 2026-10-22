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Torcida do Santos esgota ingressos para duelo contra o Bahia

Esta será a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com a carga de ingressos esgotada e conta com preços populares; duelo será disputado neste sábado (18)

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
22/10/2026 07:30
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Vila Belmiro vista de cima.
Vila Belmiro vista de cima - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

A torcida do Santos esgotou em 3 horas, nesta quarta-feira (21), os ingressos para a partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, contra o Bahia. O duelo acontece neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

De acordo com nota oficial, publicada pelo clube, todas as entradas que foram disponibilizadas para o confronto foram comercializadas. Porém, em caso de desistência, nova carga poderá ser disponibilizada.

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Esta será a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com a carga de ingressos esgotada. Anteriormente, o Peixe teve casa cheia no empate contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Brasileirão, com mais de 16 mil torcedores presentes, recorde de público do ano no estádio.

Vila Belmiro segue em obra e terá redução da capacidade para a partida

Segundo apuração da reportagem, as arquibancadas dos portões 7 e 8, conhecidas como setor Cosmo Damião, devem manter a estrutura temporária com tapumes para receber a torcida. O planejamento repete a logística e o esquema de segurança já utilizados na partida contra o Flamengo.

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Paralelamente, o novo estágio da reforma alcançou a área da cadeira térrea, correspondente ao antigo "setor Visa". Como adiantado pelo Lance!, diante do avanço das obras, o espaço contará com redução de capacidade no setor, por não estar totalmente liberado a tempo para o duelo contra a equipe baiana, sobretudo nas imediações que fazem divisa com os portões 7 e 8. A previsão é que a liberação total dessa área ocorra para o clássico diante do Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (28).

Ingressos a preços populares

O Peixe anunciou os ingressos a preço popular. As vendas, que se iniciaram nesta quarta-feira (27) para sócios e não sócios, tinham ingressos a partir de R$ 8,75. O objetivo principal é voltar a lotar a Vila Belmiro.

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Os associados garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 35.

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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