Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neymar analisa críticas de comentaristas: 'É para o hype'

Atacante critica postura de ex-jogadores e tenta trote em Craque Neto, que não atende à ligação durante gravação

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
22/10/2026 12:33
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Três Homens Conversam em Uma Varanda Com Vista Para A Montanha, Aparentemente Durante Um Episódio do Programa "Neymar no Varanda Gourmet".
Daniel Zukerman, Maurício Meirelles e Neymar durante o programa (Foto: Divulgação)

Neymar aproveitou a entrevista ao canal Achismos TV para falar sobre as críticas que recebe de comentaristas e ex-jogadores na televisão. Segundo o atleta, elas são motivadas pelo engajamento, e não por convicção.

— A maioria faz no hype. É para o hype, porque aí, fora da TV, todo mundo é amigo — disse o jogador.

Questionado sobre a postura de apresentadores que o criticam publicamente e depois lhe enviam mensagens privadas, Neymar confirmou que esse comportamento é comum. Ele chegou a citar o Craque Neto como exemplo de alguém que, apesar das críticas na TV, já entrou em contato com ele fora das câmeras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tentativas de trote ao vivo

Durante a mesma entrevista, Neymar protagonizou uma tentativa de trote ao vivo, pedindo à produção do programa que ligasse para os comentaristas André 'Balada' e Craque Neto. Contudo, nenhum dos dois atendeu. A linha de André Felipe apareceu ocupada, enquanto Neto desligou a chamada.

Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)
Craque Neto atua nos programas "Os Donos da Bola" e "Apito Final"; frequentemente, o nome de Neymar Jr. é citado durante as gravações (Foto: Reprodução)

"Desligou, tá sem moral, hein? Zero!", reagiu Neymar, entre risadas, após Neto encerrar a ligação. A ideia inicial era usar o telefone de um dos apresentadores do programa (Maurício Meirelles e Daniel Zukerman) para aumentar as chances de atendimento, já que uma chamada do próprio Neymar poderia ser identificada de imediato como brincadeira.

continua após a publicidade

Antes de tentar os trotes, Neymar também brincou com o nome de Lionel Messi, parceiros de clube na época de Barcelona e PSG, mas chamou de "sacanagem" a ideia de ligar para o argentino. Também surgiu a ideia de ligar para Walter Casagrande, outro comentarista que costuma criticar o jogador, mas a ideia não saiu do papel.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017

Futebol Internacional

Neymar relembra acidente de Ferrari em Barcelona: 'Cagada minha'

Há 53 minutos
Gabriel Barbosa, Apelidado de Gabigol, Camisa 10 do Flamengo.

Santos

Neymar abre o jogo sobre planos para aposentadoria

Há 1 hora
Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

Santos

'Passo raiva': Neymar revela não assistir a jogos de futebol

Há 2 horas
Vila Belmiro vista de cima.

Santos

Torcida do Santos esgota ingressos para duelo contra o Bahia

Há 5 horas
Vinicius Lira no lado esquerdo e Arthur no lado direito.

Santos

Vinicius Lira e Arthur avançam em transição física no Santos; veja a situação dos atletas

Há 7 horas
Camisa Atlético-MG

Futebol Nacional

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Há 19 horas
Mais LANCE!
Estádio Vila Belmiro.

Santos deve abrir nesta quarta (21) a venda de ingressos contra o Bahia; Vila Belmiro passa por reformas

Gabigol, Neymar e Coutinho conversando com o técnico Cuca no treino desta quarta-feira (21).

Santos treina com quarteto ofensivo e foca no duelo contra o Bahia

João Alencar (lado esquerdo) e João Ananias (lado direito)

Com lesão confirmada de Lucas Veríssimo, Meninos da Vila surgem como opções para a zaga do Santos

Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Com dinheiro de Chermont no caixa, Santos tem quantia milionária a receber e lida com transfer bans

Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Lucas Veríssimo realiza exames, confirma lesão na coxa e pode não jogar mais na temporada

Santos atuando no Morumbis em 2025.

Santos solicita à CBF para jogar no Morumbis contra o Grêmio; outras partidas seguem na Vila

Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17).

Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Neymar e Coutinho comemorando a vitória contra o Fluminense, no último domingo (18)/

Neymar e Coutinho voltam a atuar juntos após quatro anos; veja números

Gustavinho e Bontempo na partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Gustavinho e Bontempo se destacam, e Santos termina o jogo com seis Meninos da Vila

Equipe do Santos durante a partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos alcança posto de melhor visitante do pós-Copa e bate marca da década no Brasileirão