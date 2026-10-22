Neymar analisa críticas de comentaristas: 'É para o hype'
Atacante critica postura de ex-jogadores e tenta trote em Craque Neto, que não atende à ligação durante gravação
Neymar aproveitou a entrevista ao canal Achismos TV para falar sobre as críticas que recebe de comentaristas e ex-jogadores na televisão. Segundo o atleta, elas são motivadas pelo engajamento, e não por convicção.
— A maioria faz no hype. É para o hype, porque aí, fora da TV, todo mundo é amigo — disse o jogador.
Questionado sobre a postura de apresentadores que o criticam publicamente e depois lhe enviam mensagens privadas, Neymar confirmou que esse comportamento é comum. Ele chegou a citar o Craque Neto como exemplo de alguém que, apesar das críticas na TV, já entrou em contato com ele fora das câmeras.
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Tentativas de trote ao vivo
Durante a mesma entrevista, Neymar protagonizou uma tentativa de trote ao vivo, pedindo à produção do programa que ligasse para os comentaristas André 'Balada' e Craque Neto. Contudo, nenhum dos dois atendeu. A linha de André Felipe apareceu ocupada, enquanto Neto desligou a chamada.
"Desligou, tá sem moral, hein? Zero!", reagiu Neymar, entre risadas, após Neto encerrar a ligação. A ideia inicial era usar o telefone de um dos apresentadores do programa (Maurício Meirelles e Daniel Zukerman) para aumentar as chances de atendimento, já que uma chamada do próprio Neymar poderia ser identificada de imediato como brincadeira.
Antes de tentar os trotes, Neymar também brincou com o nome de Lionel Messi, parceiros de clube na época de Barcelona e PSG, mas chamou de "sacanagem" a ideia de ligar para o argentino. Também surgiu a ideia de ligar para Walter Casagrande, outro comentarista que costuma criticar o jogador, mas a ideia não saiu do papel.
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