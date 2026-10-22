Neymar analisa críticas de comentaristas: 'É para o hype'

Neymar aproveitou a entrevista ao canal Achismos TV para falar sobre as críticas que recebe de comentaristas e ex-jogadores na televisão. Segundo o atleta, elas são motivadas pelo engajamento, e não por convicção.

— A maioria faz no hype. É para o hype, porque aí, fora da TV, todo mundo é amigo — disse o jogador.

Questionado sobre a postura de apresentadores que o criticam publicamente e depois lhe enviam mensagens privadas, Neymar confirmou que esse comportamento é comum. Ele chegou a citar o Craque Neto como exemplo de alguém que, apesar das críticas na TV, já entrou em contato com ele fora das câmeras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tentativas de trote ao vivo

Durante a mesma entrevista, Neymar protagonizou uma tentativa de trote ao vivo, pedindo à produção do programa que ligasse para os comentaristas André 'Balada' e Craque Neto. Contudo, nenhum dos dois atendeu. A linha de André Felipe apareceu ocupada, enquanto Neto desligou a chamada.

Craque Neto atua nos programas "Os Donos da Bola" e "Apito Final"; frequentemente, o nome de Neymar Jr. é citado durante as gravações (Foto: Reprodução)

"Desligou, tá sem moral, hein? Zero!", reagiu Neymar, entre risadas, após Neto encerrar a ligação. A ideia inicial era usar o telefone de um dos apresentadores do programa (Maurício Meirelles e Daniel Zukerman) para aumentar as chances de atendimento, já que uma chamada do próprio Neymar poderia ser identificada de imediato como brincadeira.

continua após a publicidade

Antes de tentar os trotes, Neymar também brincou com o nome de Lionel Messi, parceiros de clube na época de Barcelona e PSG, mas chamou de "sacanagem" a ideia de ligar para o argentino. Também surgiu a ideia de ligar para Walter Casagrande, outro comentarista que costuma criticar o jogador, mas a ideia não saiu do papel.