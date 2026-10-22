Vinicius Lira e Arthur avançam em transição física no Santos; veja a situação dos atletas
Lateral-esquerdo se recupera de cirurgia no joelho e volante trata lesão muscular na coxa; comissão técnica monitora evolução no CT Rei Pelé
O Santos contou com novidades positivas nesta quarta-feira (21), no CT Rei Pelé. O lateral-esquerdo Vinicius Lira e o meio-campista Arthur avançaram em seus respectivos processos de transição física e iniciaram trabalhos no gramado, aproximando-se do retorno como opções para o técnico Cuca.
O lateral, de 19 anos, que fez sua estreia na equipe profissional no início deste ano, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante o clássico contra o Corinthians, no dia 15 de março.
A recuperação pós-cirúrgica é avaliada de forma positiva, e o jovem vem cumprindo as etapas previstas. Lira já realiza corridas no gramado e, na atividade desta quarta-feira (21), participou de um treino leve e individualizado com bola. Embora o clube não estipule publicamente um prazo para o retorno, segundo a reportagem, o jogador pode voltar a atuar ainda na atual temporada.
Outro atleta que deu passos importantes na recuperação foi Arthur. O meio-campista sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita no clássico diante do São Paulo, disputado em 2 de outubro, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.
O volante esteve no gramado, acompanhado pelos fisioterapeutas do clube, e realizou exercícios com bola, sem contato físico com o restante do elenco. O departamento médico mantém a cautela, mas o retorno de Arthur aos gramados deve ocorrer antes da liberação de Lira devido à natureza da lesão muscular.
Aumento de lesões musculares nos últimos jogos
Desde o retorno da Data Fifa, no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, o Santos disputou quatro partidas e viu sua lista de lesionados aumentar. No total, dois atletas tiveram lesão confirmada na parte posterior da coxa direita e Escobar sentiu na região da coxa.
Arthur foi o primeiro atleta a se machucar. No jogo contra o Tricolor Paulista, o meio-campista sentiu a coxa, precisou ser substituído e teve a lesão confirmada posteriormente. Willian Arão foi o segundo jogador diagnosticado, também com problema na coxa direita, durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro, e só deve voltar após a Data Fifa.
Além deles, o lateral-esquerdo Escobar também sentiu a coxa no jogo contra a equipe mineira. De acordo com a apuração do Lance!, o argentino não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo (18), por estar no departamento médico do clube. Atleta segue como dúvida para o jogo contra o Bahia no próximo sábado (24).
Para completar a lista de baixas do elenco alvinegro, o goleiro Gabriel Brazão passou por um procedimento cirúrgico para correção de lesão no ombro esquerdo e tem previsão de retorno aos gramados fixada somente para a temporada de 2027.
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