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Entenda os cenários para o Santos se classificar para a Libertadores

Peixe mira G-9 com decisões continentais e da Copa do Brasil; duelo contra o Bahia neste sábado é confronto direto na tabela

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/10/2026 15:57
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Equipe do Santos comemorando um dos gols da equipe na temporada 2026
Equipe do Santos comemorando um dos gols da equipe na temporada 2026 - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O Santos, após a vitória sobre o Fluminense no último domingo (18), chegou à oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. A equipe está a seis pontos do Tricolor Carioca, quinto colocado com 51 pontos e último clube hoje dentro da faixa de classificação para a Libertadores. Diante desse panorama, o Peixe trabalha com a matemática e se prepara para encarar rivais diretos da parte de cima da tabela para tentar retornar ao torneio continental após seis anos.

Com as eliminações de Flamengo, Fluminense e Vasco nas copas continentais, o número de vagas destinadas a clubes brasileiros na Libertadores pode chegar a um G-9 ao término da temporada.

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Cenário otimista: projeção de G-7 a G-9

Tanto a Copa Libertadores quanto a Copa Sul-Americana contam com equipes brasileiras nas finais. No principal torneio do continente, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, equipe argentina. Enquanto na Sul-Americana o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Em um primeiro cenário favorável, caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas via Brasileirão, configurando automaticamente um G-7.

Essa zona de classificação, contudo, pode aumentar. Isso porque Palmeiras e Atlético-MG também estão vivos na semifinal da Copa do Brasil, em que enfrentam Vasco e Grêmio.

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A partir da edição de 2026, a Copa do Brasil passou a conceder duas vagas para a Libertadores. Sendo assim, se Verdão e Galo chegarem à final do torneio nacional, o Brasileirão passaria a ter um G-9, com sete classificados diretos para a fase de grupos e dois para as etapas preliminares. Já se apenas um deles conquistar o título sul-americano e ambos avançarem à decisão nacional, o campeonato formaria um G-8.

Por outro lado, caso apenas o Palmeiras conquiste a Libertadores, o Brasileirão assegura um G-6, empurrando a vaga preliminar para o sexto colocado. Já uma eventual conquista do Atlético-MG na Sul-Americana, desde que o time mineiro termine entre os primeiros colocados do torneio nacional, abrirá o G-7 para a fase prévia da competição.

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As vagas para a Libertadores no Brasileirão:

  1. Se o Palmeiras conquistar a Libertadores: o Brasileirão terá G-6 (cinco vagas diretas e uma para a fase prévia);
  2. Se o Atlético-MG conquistar a Sul-Americana e permanecer entre os seis primeiros: o 7º colocado vai para a fase prévia (G-7);
  3. Se os finalistas da Copa do Brasil já tiverem vaga direta somados aos cenários acima: o Brasileirão pode ter G-9 (sete vagas diretas e duas para a fase prévia).

Cenário negativo: manutenção do G-5 e veto da Conmebol a rebaixados

O cenário mais desfavorável ao Santos ocorreria caso Estudiantes e Boca Juniors fiquem com os títulos continentais e Vasco e Grêmio se classifiquem para a final da Copa do Brasil. Nessa combinação de resultados, o Campeonato Brasileiro manteria apenas o G-5.

Entretanto, Conmebol não permite a participação de clubes rebaixados à segunda divisão em suas competições continentais. O Grêmio ocupa atualmente a 17ª colocação da Série A, com 31 pontos, enquanto o Vasco aparece em 15º lugar, com 35. Ambos estão sob risco de queda. Caso uma dessas equipes chegue à final da Copa do Brasil, mas termine a temporada rebaixada no Brasileirão, a respectiva vaga na Libertadores será repassada diretamente à tabela de classificação do campeonato nacional.

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Clubes que podem abrir vagas e o impacto dos semifinalistas:

  • Palmeiras: semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores;
  • Atlético-MG: semifinalista da Copa do Brasil e finalista da Sul-Americana;
  • Vasco (15º, com 35 pontos): caso avance à final da Copa do Brasil, mas seja rebaixado no Brasileirão, a vaga é transferida para a classificação da Série A;
  • Grêmio (17º, com 31 pontos): se for finalista da Copa do Brasil e terminar dentro do Z-4, a vaga na Libertadores também será herdada via Brasileirão.

Santos aumenta chances e encara confronto direto na Vila

Com a vitória de virada sobre o Fluminense no Maracanã, a equipe comandada pelo técnico Cuca viu suas chances matemáticas de ir à Libertadores mais que dobrarem: o índice saltou de 3,6% para 7,6%, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Neste sábado (24), às 21h (de Brasília), o Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro em um duelo direto pela parte superior da tabela. Em caso de vitória em casa, o Alvinegro atinge 48 pontos e fica a apenas um de distância do time baiano, atual sétimo colocado, que soma 49. Na sequência, a equipe santista volta a campo para enfrentar o Palmeiras.

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Até o encerramento da temporada, o Peixe terá pela frente uma sequência contra adversários abaixo de sua pontuação na classificação do Brasileirão: Red Bull Bragantino, Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo.

Cuca comandando o Santos no ano de 2026 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca comandando o Santos no ano de 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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