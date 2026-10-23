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Novo Estatuto do Santos? Entenda a polêmica que esquenta os bastidores

Na última quinta-feira (22), os sócios do clube receberam e-mail com data marcada para votação; oposição classifica processo como "golpe"

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/10/2026 14:16
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Vila Belmiro
Estádio da Vila Belmiro - (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

O debate em torno do novo Estatuto do Santos voltou a movimentar os bastidores políticos do clube. Nesta quinta-feira (22), os sócios receberam um comunicado oficial por e-mail informando que o texto final foi concluído e que a votação em Assembleia Geral está agendada para o dia 8 de novembro. Para lideranças da oposição, o envio da mensagem aos associados ocorreu de forma precipitada e é classificado como "golpe".

Desde maio deste ano, o Conselho Deliberativo (CD) do Santos discute emendas propostas ao texto estatutário do clube. O presidente da mesa do órgão, Fernando Akaoui, tem sido o responsável por conduzir os trâmites desta etapa final de aprovação.

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Entenda as mudanças que envolvem o novo Estatuto

No novo Estatuto que vem sendo votado, uma das principais mudanças é a possibilidade de alterar a norma que estabelece o aumento para 80% caso o clube queira implementar alguma SAF. O Estatuto atual permite a criação de uma SAF, porém limita a 49% a negociação com um futuro investidor, mantendo o controle majoritário com a associação civil.

Outras mudanças envolvem as exigências mínimas para se candidatar à presidência, incluindo a exigência de dois mandatos no Conselho Deliberativo para concorrer. Atualmente, para se candidatar ao cargo, é necessário ter dez anos de associação.

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Além disso, uma importante mudança aprovada pelo Conselho Deliberativo em outras reuniões, e que deve ir à votação pelos sócios, é o fim do Comitê de Gestão.

Santos tem conversa avançada com grupo para adquirir a SAF

Representantes do grupo St. Dominique Capital (SDC) Sports já se apresentaram, no dia 31 de agosto, para membros do Conselho Deliberativo do Santos, em uma reunião extraordinária realizada na Vila Belmiro. O objetivo do encontro foi permitir que os responsáveis pelo projeto explicassem a origem da empresa, sua estrutura, os profissionais envolvidos e os planos para o clube.

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A reunião contou com três representantes da SDC: Jesse Fioranelli, Diego Garcia (co-fundador) e Michael Lipman (sócio-diretor). Além deles, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também esteve presente.

Por que a oposição classifica como 'golpe'?

Desde a primeira sessão, como adiantado pelo "UOL" e confirmado pela Lance!, o presidente da mesa do CD, Akouri, se comprometeu a ler na íntegra o texto final do novo Estatuto para aprovação, antes de ir para a votação dos sócios. Na última reunião do órgão, ocorrida em setembro, o mandatário da mesa declarou aos pares que seria concedido um prazo de 15 dias para avaliação detalhada do documento e que, em seguida, uma reunião extraordinária seria convocada para leitura e deliberação final.

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A oposição aponta que esse encontro extraordinário do Conselho não foi agendado e que o e-mail convocatório enviado aos sócios não passou pela validação prévia e formal do plenário, como estabelecido previamente.

Importante lembrar que, durante os últimos meses, tiveram diversos encontros entre os conselheiros para a discussão do novo Estatuto e, em algumas ocasiões, com protesto por parte da torcida na frente da Vila Belmiro.

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Manifestação dos nomes da oposição

Os presidenciáveis ao cargo de presidente do clube se manifestaram publicamente para criticar a condução do processo. Maurício Maruca se manifestou nas redes sociais, classificando esse novo passo, com o processo de convocação da Assembleia Geral para os sócios, como "golpe". Ricardo Quaresma cobrou "transparência" também em suas redes sociais.

Ivan Ludvice classificou a decisão ao Lance! como "golpe" e afirmou que tomará novas medidas. Por último, Wladimir Mattos também se posicionou no X (antigo Twitter) e declarou que a reforma estatutária é necessária, mas que a convocação para a Assembleia Geral dos sócios atropelou o regimento interno e o próprio Estatuto.

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O Lance! procurou o Santos por meio de sua assessoria para escutar o lado do clube e entender o porquê de o novo Estatuto ter sido enviado para a votação dos sócios, sem antes ser apreciado e votado em uma última reunião final. O clube não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto e o texto será atualizado assim que houver retorno do clube..

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
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