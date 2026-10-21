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Santos treina com quarteto ofensivo e foca no duelo contra o Bahia

Peixe realizou atividade na manhã desta quarta-feira (21); Cuca testa alternativas para a vaga de Lucas Veríssimo na zaga e elenco recebe visita de crianças

PorVinícius Espirito Santo SpadaRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 15:01
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Gabigol, Neymar e Coutinho conversando com o técnico Cuca no treino desta quarta-feira (21).
Gabigol, Neymar e Coutinho conversando com o técnico Cuca no treino desta quarta-feira (21) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos treinou na manhã desta quarta-feira (21), no CT Rei Pelé, com foco total no confronto diante do Bahia, marcado para este sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O técnico Cuca comandou a atividade com os atletas disponíveis e realizou testes na formação que iniciou a partida contra o Fluminense.

O quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Everton Cebolinha e Gabigol foi a campo e treinou normalmente durante os trabalhos táticos conduzidos pela comissão técnica.

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A principal mudança na equipe titular para encarar o time baiano ocorre no setor defensivo. Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita no último domingo (18), está fora e deve ceder lugar a um Menino da Vila: João Alencar e João Ananias disputam a vaga para formar a dupla de zaga ao lado de Luan Peres.

A movimentação no CT também foi marcada por uma visita fora das quatro linhas. Crianças da Torcida Jovem estiveram presentes no gramado no início da atividade e tiraram fotos com os jogadores do elenco alvinegro.

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Lista de desfalques por lesão chega a seis nomes

Com os problemas recentes, o departamento médico alvinegro soma seis jogadores fora de combate. O meia-atacante Arthur sentiu a região posterior da coxa direita no clássico diante do São Paulo, em 2 de outubro, e tem retorno previsto apenas para novembro. Na meta, o goleiro Gabriel Brazão passou por intervenção cirúrgica no ombro esquerdo e tem volta aos gramados estimada somente para 2027. Já o lateral Vinícius Lira se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Com as adições de Willian Arão, Escobar e Lucas Veríssimo, a comissão técnica precisará gerenciar os desfalques em diferentes setores para a sequência da temporada.

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Coutinho durante o treino do Santos nesta quarta-feira (21) no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Coutinho durante o treino do Santos nesta quarta-feira (21) no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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