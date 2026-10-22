Neymar abre o jogo sobre planos para aposentadoria

O atacante Neymar falou sobre os planos para a aposentadoria, a rotina com os filhos e sua relação com o futebol fora dos gramados. Em entrevista ao programa Varanda Gourmet, apresentado por Maurício Meirelles e Daniel Zuckerman, o jogador comentou como pretende aproveitar o período após encerrar a carreira profissional.

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Ao ser questionado sobre o futuro, Neymar afirmou que pretende passar o primeiro ano longe dos compromissos profissionais. O atacante explicou que deseja ter liberdade para decidir suas atividades, inclusive quando terá vontade de voltar a jogar futebol por lazer.

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— Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p@%%& nenhuma. Coçar o s%&%. Eu fazer tipo assim: hoje eu tô com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não tô com vontade de fazer p@%%& nenhuma — disse.

Durante a entrevista, Neymar também comentou como organiza a rotina para passar tempo com os filhos. O jogador afirmou que precisa conciliar os compromissos com treinamentos e fisioterapia com os momentos em família. Entre as atividades, destacou o hábito de assistir a filmes com a filha.

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— A minha vida é muito corrida, faço fisioterapia, treino… Tenho certos momentos com as crianças e procuro fazer o que elas gostam. A minha filha gosta muito de Shrek, gosta do Grinch, vejo com ela — compartilhou.

Daniel Zuckerman, Neymar e Maurício Meirelles durante o programa (Foto: Divulgação)

Neymar admite que não gosta de assistir a futebol

Neymar afirmou que, apesar de gostar de jogar futebol, não tem o hábito de acompanhar partidas pela televisão. Segundo o atacante, assistir aos jogos costuma provocar irritação, principalmente quando vê amigos apresentando um desempenho abaixo do esperado.

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— Eu amo jogar. Mas sentar no sofá lá, ligar a televisão e assistir um jogo, não dá. Eu passo raiva. Você vê um cara que é muito seu amigo jogando mal, você xinga — declarou o camisa 10.

Enquanto não pendura as chuteiras, Neymar se prepara para o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. De olho em uma vaga na Libertadores, a equipe enfrenta o Bahia no sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro.