'Passo raiva': Neymar revela não assistir a jogos de futebol

Neymar admitiu, em entrevista ao canal Achismos TV, que não gosta de assistir a jogos de futebol na televisão. O atacante afirmou que a experiência o irrita, especialmente quando amigos estão em campo.

A revelação, publicada na última quarta-feira (21), contradiz a imagem do jogador como apaixonado pelo esporte. Neymar explicou que, embora ame o que faz, sentar diante da TV para acompanhar partidas o faz perder a paciência com os próprios companheiros.

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— Eu amo jogar. Mas sentar no sofá lá, ligar a televisão e assistir um jogo, não dá. Eu passo raiva. Você vê um cara que é muito seu amigo jogando mal, você xinga — declarou o camisa 10.

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Ronaldinho Gaúcho no mesmo barco

O jogador contou que a situação era comum quando morava com companheiros em Paris e em Barcelona. Nos fins de semana, os amigos ocupavam a sala com futebol das onze da manhã até as seis horas da tarde, e ele abandonava o ambiente.

Neymar em ação pelo PSG (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)

Neymar disse que nunca foi levado a sério quando tentava explicar o incômodo. Na entrevista, lembrou que Ronaldinho Gaúcho também já revelou sentir o mesmo: que igualmente não assiste a futebol.

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O atacante não escondeu a ironia da situação. "Os caras me xingam quando eu tô jogando; eu não vou xingar os outros? É uma oportunidade que tem", brincou, referindo-se ao hábito de criticar quem está em campo.

O basquete aparece como alternativa esportiva na preferência do jogador. Neymar também disse acompanhar documentários e citou a série sobre David Beckham como o último trabalho do gênero sobre atletas que assistiu. Em jogos eletrônicos, afirmou preferir Counter-Strike no dia a dia, mas demonstrou animação com o lançamento de GTA 6.