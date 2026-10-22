Neymar relembra acidente de Ferrari em Barcelona: 'Cagada minha'
Jogador explicou que carro desestabilizou por ajuste errado para pista molhada; teste do bafômetro não apontou irregularidade
Durante a entrevista para o canal Achismos TV, publicada na última quarta-feira (21), Neymar contou detalhes sobre um acidente com a sua Ferrari quando ainda morava em Barcelona. Na ocasião, o atacante deu perda total no carro, mas saiu ileso e atuou pelo clube catalão no mesmo dia.
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O jogador, no entanto, assumiu a culpa pelo acidente e explicou o que provocou a perda de controle do carro. Segundo ele, a Ferrari possui um botão de configuração que precisa ser ajustado conforme as condições da pista, com opções distintas para tempo seco e pista molhada.
No dia do acidente, Neymar saía de casa cedo para ir ao centro de treinamento e a pista estava úmida após chuva. Ao frear para fazer uma curva em velocidade entre 80 e 90 km/h, o carro desestabilizou porque o botão permanecia na configuração de tempo seco.
— Dei PT na minha Ferrari em Barcelona. Foi cagada minha. Tem um botão que você tem que mudar quando está chovendo, e o meu estava no sol. Fui dar uma batidinha para dar a freada na curva e o carro desestabilizou. Perdi o controle. O pior é que a gente ganhou o jogo e eu fiz gol — afirmou o atacante.
Polícia e bafômetro no caminho do CT
O acidente ocorreu a dois minutos do centro de treinamento do Barcelona. Com o carro parado e a polícia no local, o clube precisou enviar alguém para buscá-lo. Neymar passou pelo teste do bafômetro, que não apontou irregularidade. Ele deixou o veículo no local e seguiu para o jogo.
O jogador ressaltou que, apesar da confusão matinal e das notícias na mídia, a partida terminou bem. Disse ter marcado gol e que o Barcelona venceu a disputa. Na entrevista, lembrou ainda de um episódio em Santos, quando parou o carro e um policial pediu para tirar uma foto com ele: "Não é porque é policial. Ele pode ser fã, então eu fico feliz."
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