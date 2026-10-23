O lateral-direito Igor Vinícius figura entre os três laterais da Série A com mais assistências na temporada 2026. Revelado pelas categorias de base do Santos e de volta ao clube desde julho de 2025, o defensor atinge seu melhor índice de passes para gol em um único ano desde 2022, período em que defendia o São Paulo.

Com 39 partidas disputadas no ano, sendo 35 como titular, Igor aparece no top-3 de assistências na posição. No ranking entre atletas da Série A, o lateral santista fica atrás apenas de Pumita, do Vasco, líder com sete passes decisivos, e do grupo formado por Fagner (Cruzeiro), Piquerez (Palmeiras), Igor Formiga (Mirassol) e Alex Telles, todos empatados com seis assistências.

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O rendimento defensivo também coloca o atleta no topo das estatísticas de desarmes por confronto. Cuiabano, do Vasco, lidera o levantamento nacional com média de 3,2 intervenções por jogo, seguido por Igor Formiga, com 2,8. Igor Vinícius aparece na sequência, dividindo a terceira colocação com Bruno Gomes, do Internacional, ambos com média de 2,5 desarmes por duelo.

Rodinei assume titularidade e ganha sequência com Cuca

Apesar do acúmulo de minutos e dos números de Igor ao longo do ano, o setor ganhou nova disputa recente com a chegada de Rodinei. Contratado em setembro, o experiente lateral esteve em campo em todas as oito partidas realizadas pelo Santos desde sua apresentação, somando 716 minutos com a camisa alvinegra. No retrospecto geral de 2026, considerando toda a temporada, o camisa 22 totaliza 31 jogos, quatro gols, quatro assistências e 2.553 minutos em campo.

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A primeira assistência de Rodinei pelo Peixe aconteceu justamente no último domingo (18), na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã. O atleta também mantém um aproveitamento de cinco vitórias, um empate e duas derrotas pela equipe santista.

Próximos passos do Peixe

O elenco santista conta com a semana livre de jogos para se preparar, visando o duelo contra o Bahia. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, acontece na Vila Belmiro, neste sábado (24), às 21h (de Brasília).

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