Santos x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Santos e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). O Lance! também acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
Santos
O Santos volta a atuar na Vila Belmiro após quase duas semanas. A equipe comandada por Cuca chega a partida após vencer o Fluminense de virada, por 2 a 1, no último domingo, alcançando a oitava colocação com 45 pontos, quatro atrás do Bahia, que é o sétimo colocado.
Para montar o time titular, a comissão técnica deve realizar mudanças. Isso porque o zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e deve ser substituído pelo jovem defensor João Ananias. Ao mesmo tempo, o quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Cebolinha e Gabigol deve começar a partida.
Bahia
O Bahia chega ao confronto contra o Santos após perder por 3 a 0 em casa para o Flamengo e perder uma posição na tabela, para o Atlético-MG. A equipe treinada por Rogério Ceni manteve os 49 pontos e está na sétima colocação.
O comandante técnico do Bahia terá alguns desfalques, como: Jean Lucas (suspenso), Román Gómez (suspenso) e Léo Vieira (lesionado).
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado (24), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Escalações prováveis
Santos
Técnico: Cuca
Diógenes; Luan Peres, João Ananias, Rodinei e Á. Barreal; Philippe Coutinho, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Cebolinha, Neymar, Gabigol.
Bahia
Técnico: Rogério Ceni
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.
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