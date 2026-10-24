O Santos se prepara para enfrentar o Bahia neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo, além de representar um confronto direto na briga por vaga na Libertadores, expõe a falta de opções para o técnico Cuca na lateral-esquerda. Com as baixas de Escobar e Vinícius Lira, o comandante tem à disposição somente Rafael Gonzaga como atleta de ofício na posição.

Na vitória sobre o Fluminense, no último domingo (18), o Santos já precisou atuar com Barreal improvisado na função. O atacante foi deslocado para a lateral-esquerda em razão dos desfalques de Escobar, que acusou problema na coxa diante do Atlético-MG, no dia 11 de outubro, e de Vinícius Lira, em transição física após realizar uma cirurgia no joelho no mês de março.

continua após a publicidade

Menino da Vila é o único lateral-esquerdo à disposição

Com o departamento médico cheio, o Menino da Vila Rafael Gonzaga, de apenas 18 anos, surge como o único lateral-esquerdo de origem disponível no momento. O jovem entrou em campo aos 42 minutos da segunda etapa contra o Fluminense e soma seis jogos pelo time profissional, todos sob o comando de Cuca, sendo apenas um como titular, com 210 minutos acumulados.

Rafael Gonzaga atuando com a camisa do Santos FC - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Escobar e Vinícius Lira: entenda a situação dos atletas

Vinícius Lira, menino da Vila de 19 anos que estreou na equipe principal no início desta temporada, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo no clássico contra o Corinthians, disputado em 15 de março.

continua após a publicidade

A recuperação pós-cirúrgica é avaliada de forma positiva internamente, e o lateral vem cumprindo as etapas previstas de reabilitação. Lira já realiza corridas no gramado e, na atividade da última quarta-feira (21), participou de um treino leve e individualizado com bola. Embora o clube não estipule publicamente um prazo oficial para retorno, a apuração aponta que o atleta pode voltar a atuar ainda nesta temporada.

Já Escobar sentiu a coxa durante o confronto com o Atlético-MG, em 11 de outubro. O argentino atuou durante os 90 minutos em Belo Horizonte, mas sentiu o incômodo muscular e não treina com bola desde então. Segundo apuração do Lance!, o lateral segue em tratamento no departamento médico e deve continuar como desfalque diante do Bahia.

continua após a publicidade

Improviso deve ser a saída para Cuca

Para a partida deste sábado, Cuca deve improvisar novamente o atacante Barreal na lateral-esquerda, repetindo a estratégia utilizada contra o Fluminense.

Outra alternativa para o setor seria a utilização do zagueiro Luan Peres pelo lado. No entanto, em decorrência da lesão de Lucas Veríssimo, o defensor deve formar a zaga titular ao lado de João Alencar, mantendo Barreal na esquerda e Rodinei na direita.

continua após a publicidade

Veja a provável escalação

Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Bontempo e Coutinho; Neymar, Gabigol e Cebolinha.