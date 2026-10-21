Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo
Observatório do Futebol CIES divulgou ranking atualizado; Benfica lidera
Oito clubes brasileiros integram o ranking das 50 melhores bases do mundo, de acordo com estudo divulgado pelo Observatório do Futebol CIES nesta quarta-feira (21). O Palmeiras lidera o grupo nacional na 13ª posição global, seguido por São Paulo (15º), Flamengo (19º), Fluminense (28º), Santos (29º), Corinthians (42º), Grêmio (44º) e Cruzeiro (47º).
A lista completa do instituto engloba 150 agremiações. Quando observada essa amostragem ampliada, outros cinco representantes do país surgem no levantamento: Internacional (56º), Athletico-PR (67º), Vasco (105º), Coritiba (109º) e Atlético-MG (132º).
A liderança global de formação de talentos pertence ao Benfica, de Portugal. Logo atrás da equipe lusitana, surgem três representantes argentinos: River Plate, Boca Juniors e Vélez Sarsfield. O holandês Ajax fecha o top-5. Além do trio "hermano", dois times uruguaios ficaram à frente do melhor brasileiro na tabela: Defensor (8º) e Nacional (11º).
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Como funciona a metodologia do estudo?
A contagem do CIES leva em consideração a quantidade de atletas revelados pelas equipes que estão em atividade nas 49 principais ligas do planeta. O índice atribui pontos para cada jogador a partir do nível competitivo dos confrontos disputados, do tempo em campo e da idade — quanto mais jovem, maior a pontuação.
Para o critério da pesquisa, considera-se como clube formador o primeiro em que o jogador permaneceu por pelo menos três temporadas consecutivas entre os 15 e os 21 anos de idade.
➡️ Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A
Top-50: as melhores bases do mundo
- Benfica (Portugal)
- River Plate (Argentina)
- Boca Juniors (Argentina)
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Ajax (Países Baixos)
- Barcelona (Espanha)
- Sporting (Portugal)
- Defensor (Uruguai)
- Real Madrid (Espanha)
- Estrela Vermelha (Sérvia)
- Nacional (Uruguai)
- Dinamo Zagreb (Croácia)
- Palmeiras (Brasil)
- Rosario Central (Argentina)
- São Paulo (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Peñarol (Uruguai)
- Atlético Nacional (Colômbia)
- Flamengo (Brasil)
- Newell's Old Boys (Argentina)
- Partizan (Sérvia)
- Dynamo Kyev (Ucrânia)
- Manchester City (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (França)
- Anderlecht (Bélgica)
- San Lorenzo (Argentina)
- Genk (Bélgica)
- Fluminense (Brasil)
- Santos (Brasil)
- Argentinos Juniors (Argentina)
- RB Salzburg (Áustria)
- Feyenoord (Países Baixos)
- Independiente del Valle (Equador)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- Lanús (Argentina)
- Racing (Argentina)
- PSV Eindhoven (Países Baixos)
- Stade Rennais (França)
- Danúbio (Uruguai)
- Atlético de Madrid (Espanha)
- Libertad (Paraguai)
- Corinthians (Brasil)
- Sporting Cristal (Peru)
- Grêmio (Brasil)
- AZ Alkmaar (Países Baixos)
- Pakhtakor FK (Uzbequistão)
- Cruzeiro (Brasil)
- Olímpia (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Independiente (Argentina)
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