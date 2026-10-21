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Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Observatório do Futebol CIES divulgou ranking atualizado; Benfica lidera

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 09:28
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Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia
Palmeiras, formador de Estêvão, e Fluminense, que revelou Pedro, aparecem entre as melhores bases do mundo (Foto: Dibyangshu Sarkar/ AFP)

Oito clubes brasileiros integram o ranking das 50 melhores bases do mundo, de acordo com estudo divulgado pelo Observatório do Futebol CIES nesta quarta-feira (21). O Palmeiras lidera o grupo nacional na 13ª posição global, seguido por São Paulo (15º), Flamengo (19º), Fluminense (28º), Santos (29º), Corinthians (42º), Grêmio (44º) e Cruzeiro (47º).

A lista completa do instituto engloba 150 agremiações. Quando observada essa amostragem ampliada, outros cinco representantes do país surgem no levantamento: Internacional (56º), Athletico-PR (67º), Vasco (105º), Coritiba (109º) e Atlético-MG (132º).

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A liderança global de formação de talentos pertence ao Benfica, de Portugal. Logo atrás da equipe lusitana, surgem três representantes argentinos: River Plate, Boca Juniors e Vélez Sarsfield. O holandês Ajax fecha o top-5. Além do trio "hermano", dois times uruguaios ficaram à frente do melhor brasileiro na tabela: Defensor (8º) e Nacional (11º).

João Neves em ação pelo PSG em jogo da Champions League contra o Manchester City
João Neves, do PSG, é um dos craques revelados pelo Benfica na atualidade (Foto: Franck Fife / AFP)

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Como funciona a metodologia do estudo?

A contagem do CIES leva em consideração a quantidade de atletas revelados pelas equipes que estão em atividade nas 49 principais ligas do planeta. O índice atribui pontos para cada jogador a partir do nível competitivo dos confrontos disputados, do tempo em campo e da idade — quanto mais jovem, maior a pontuação.

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Para o critério da pesquisa, considera-se como clube formador o primeiro em que o jogador permaneceu por pelo menos três temporadas consecutivas entre os 15 e os 21 anos de idade.

➡️ Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A

Top-50: as melhores bases do mundo

    1.
  1. Benfica (Portugal)
    2. 2.
  2. River Plate (Argentina)
    3. 3.
  3. Boca Juniors (Argentina)
    4. 4.
  4. Vélez Sarsfield (Argentina)
    5. 5.
  5. Ajax (Países Baixos)
    6. 6.
  6. Barcelona (Espanha)
    7. 7.
  7. Sporting (Portugal)
    8. 8.
  8. Defensor (Uruguai)
    9. 9.
  9. Real Madrid (Espanha)
    10. 10.
  10. Estrela Vermelha (Sérvia)
    11. 11.
  11. Nacional (Uruguai)
    12. 12.
  12. Dinamo Zagreb (Croácia)
    13. 13.
  13. Palmeiras (Brasil)
    14. 14.
  14. Rosario Central (Argentina)
    15. 15.
  15. São Paulo (Brasil)
    16. 16.
  16. Cerro Porteño (Paraguai)
    17. 17.
  17. Peñarol (Uruguai)
    18. 18.
  18. Atlético Nacional (Colômbia)
    19. 19.
  19. Flamengo (Brasil)
    20. 20.
  20. Newell's Old Boys (Argentina)
    21. 21.
  21. Partizan (Sérvia)
    22. 22.
  22. Dynamo Kyev (Ucrânia)
    23. 23.
  23. Manchester City (Inglaterra)
    24. 24.
  24. Paris Saint-Germain (França)
    25. 25.
  25. Anderlecht (Bélgica)
    26. 26.
  26. San Lorenzo (Argentina)
    27. 27.
  27. Genk (Bélgica)
    28. 28.
  28. Fluminense (Brasil)
    29. 29.
  29. Santos (Brasil)
    30. 30.
  30. Argentinos Juniors (Argentina)
    31. 31.
  31. RB Salzburg (Áustria)
    32. 32.
  32. Feyenoord (Países Baixos)
    33. 33.
  33. Independiente del Valle (Equador)
    34. 34.
  34. Bayern de Munique (Alemanha)
    35. 35.
  35. Lanús (Argentina)
    36. 36.
  36. Racing (Argentina)
    37. 37.
  37. PSV Eindhoven (Países Baixos)
    38. 38.
  38. Stade Rennais (França)
    39. 39.
  39. Danúbio (Uruguai)
    40. 40.
  40. Atlético de Madrid (Espanha)
    41. 41.
  41. Libertad (Paraguai)
    42. 42.
  42. Corinthians (Brasil)
    43. 43.
  43. Sporting Cristal (Peru)
    44. 44.
  44. Grêmio (Brasil)
    45. 45.
  45. AZ Alkmaar (Países Baixos)
    46. 46.
  46. Pakhtakor FK (Uzbequistão)
    47. 47.
  47. Cruzeiro (Brasil)
    48. 48.
  48. Olímpia (Paraguai)
    49. 49.
  49. Estudiantes (Argentina)
    50. 50.
  50. Independiente (Argentina)
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