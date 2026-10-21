O Santos vive uma sequência positiva dentro de campo no Brasileirão, após vencer o Fluminense de virada por 2 a 1, alcançar a marca de 45 pontos e passar a mirar uma vaga na Libertadores. Fora das quatro linhas, o clube enfrenta transfer bans na Fifa ao mesmo tempo em que recebeu os valores da venda do lateral Chermont e conta com milhões em aberto para receber de outras equipes.

Ao todo, segundo apuração do Lance!, o Santos estima ter a receber R$ 139 milhões. Desse montante, R$ 108 milhões estão previstos a curto prazo e R$ 31 milhões a longo prazo. Além disso, desse total, há R$ 25,5 milhões que já estão com prazos vencidos para recebimento de clubes como Vitória, Grêmio, Botafogo, Ceará e Fluminense.

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Os valores a receber são referentes à negociação de Lucas Braga com o Vitória, na qual o Peixe tem cerca de R$ 6 milhões em aberto. O Botafogo possui pendências pelas contratações do zagueiro Jair e do goleiro John, nos valores de R$ 7,05 milhões e R$ 3,05 milhões, respectivamente. O Ceará deve R$ 2,635 milhões pelo volante Zanocelo. Já o Grêmio precisa repassar R$ 5,4 milhões pelo lateral João Lucas. O valor mais baixo é do Fluminense, que envolve a transferência de Soteldo, em débito de R$ 982 mil com o Santos.

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Em relação aos valores vencidos, o Peixe vem tratando parte dos casos na justiça e outros na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão criado pela CBF para julgar conflitos financeiros no futebol brasileiro. Ainda segundo apurado pela reportagem, a diretoria entende que a ausência desses recursos tem impacto direto no planejamento financeiro.

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Segundo apurado com pessoas próximas à diretoria, os atrasos no repasse por parte dos outros clubes comprometem o fluxo de caixa e a capacidade de cumprir obrigações imediatas.

Santos recebe cerca de R$ 12,5 milhões por Chermont

Na última segunda-feira (19), o Santos recebeu o valor correspondente à venda do lateral-direito Chermont ao Sharjah FC, clube dos Emirados Árabes Unidos. O montante foi de 2,5 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 12,5 milhões. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!.

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A quantia entra em um momento importante para o clube. Nesta quarta-feira (21), está previsto o vencimento da segunda parcela dos direitos de imagem do elenco, e o valor deve ser utilizado para quitar essa parcela, mantendo apenas uma em atraso.

Santos segue com transfer bans ativos

O Santos, nas últimas semanas, vem sofrendo com transfer bans da Fifa, por conta de dívidas relacionadas à negociação com jogadores e pendências com a ex-comissão técnica de Pedro Caixinha.

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A primeira ação da diretoria do Peixe foi realizar um depósito de cerca de R$ 950 mil no fim da tarde do dia 13 de outubro. O pagamento derrubou três das sete punições que pesavam contra o clube.

Os débitos quitados envolviam negociações ligadas ao zagueiro João Basso, ao meia Benjamín Rollheiser e ao atacante Álvaro Barreal.

Um dos montantes era de US$ 55 mil (cerca de R$ 275 mil), enquanto os outros dois totalizavam 120 mil euros (R$ 671 mil). Após o pagamento, a Fifa confirmou o recebimento e derrubou esses três transfer bans do seu sistema.

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Quatro punições continuam vigentes

Sem caixa para quitar as rescisões do treinador Pedro Caixinha e da sua comissão, após as demissões em abril de 2025, a diretoria santista tentou parcelar os débitos, mas os profissionais recusaram a proposta e acionaram a Fifa. O Santos ainda recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça desportiva internacional, mas teve o pedido rejeitado e esgotou as possibilidades de recurso.

Ao todo, o Santos está com quatro transfer bans em aberto, três referentes aos auxiliares do treinador Pedro Caixinha e um do próprio técnico. No total, a dívida chega a cerca de R$ 17 milhões, com correção de juros de 5% ao ano.

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A sanção impede o Peixe de registrar novos reforços pelas próximas três janelas de transferências. O bloqueio só será retirado antes desse prazo caso o clube efetue a quitação integral das pendências. De acordo com apuração do Lance! o clube não trabalha com data definida de quando esses valores possam ser pagos.

Santos pode sofrer outras sanções na Fifa

O cenário financeiro do Alvinegro praiano na Fifa ainda pode sofrer novas sanções nos próximos dias. A entidade deve oficializar um quinto transfer ban referente à rescisão do preparador físico Guilherme Gomes.

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Além disso, o clube aguarda decisão do CAS referente à cobrança do Al-Markhiya, do Catar, que exige 350 mil euros, cerca de R$ 2 milhões, pelo empréstimo do atacante Yusupha Njie. Em paralelo, León (México) e Spartak Moscou (Rússia) obtiveram ganho de causa parcial na Fifa por dívidas nas contratações dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte.