Santos faz sondagem para contratar Tiquinho Soares, do Botafogo

Em busca de um nome para fortalecer o setor ofensivo na próxima temporada, o Santos demonstrou interesse em contar com o atacante Tiquinho Soares, do Botafogo. O Peixe buscou o staff do atleta para uma sondagem e entender se o atleta teria interesse em atuar pelo alvinegro praiano. A informação é do portal ge.

continua após a publicidade

➡️ Alvo do Santos, Gustavo Quinteros tem conversa para renovar com o Vélez

Aos 33 anos, Tiquinho tem um perfil que atende às demandas de clube que acabou de tornar para a Série A do Brasileirão. Experiente, o centroavante pode se tornar o nome de referência no setor ofensivo da equipe. Neste ano, perdeu espaço no time titular do Botafogo, o que poderia influenciar na sua saída. O atacante tem contrato com seu clube até dezembro de 2026.

Tiquinho Soares na partida entre Botafogo x Aurora, pela Libertadores 2024. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A temporada 2024 não foi no mesmo nível que em 2023. Neste ano, em 53 jogos, balançou as redes nove vezes e deu oito assistências, sendo quatro delas na campanha da Libertadores, que terminou com o título do Fogão. Tiquinho foi o terceiro melhor garçom da competição, ao lado de Rony e Gustavo Scarpa. Em 2023, os números foram bem mais impactantes: 29 gols e sete assistências em 49 partidas.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol define datas das finais da Recopa Sul-Americana; veja

Há um outro detalhes envolvendo transferências de atletas entre Santos e Botafogo que pode entrar na equação de uma possível investida do Peixe. O clube carioca ainda deve a segunda parcela da venda do goleiro John, que aconteceu em janeiro deste ano. O valor em aberto pode ser usado pelo Santos como uma moeda para agregar no valor da contratação do atacante.

➡️ Santos aprova orçamento com aumento de receita e déficit em 2025

Segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências e valores de atletas, Tiquinho Soares tem um valor de mercado avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais.