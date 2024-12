Conmebol define datas das finais da Recopa Sul-Americana

A Conmebol divulgou as datas das finais da Recopa Sul-Americana 2025, na noite desta sexta-feira (13). Os jogos entre Botafogo, campeão da Libertadores, e Racing, campeão da Sul-Americana, serão realizados nos dias 20 e 27 de fevereiro.

O jogo de ida será disputado no Estádio "El Cilindro", em Buenos Aires, e o jogo de volta acontecerá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Ambas as partidas foram marcadas para às 21h30 (de Brasília).

No ano passado, o Fluminense conquistou a competição. A equipe carioca venceu por 2 a 1, no placar agregado, a LDU.

Veja os últimos campeões da Recopa

Fluminense (2024)

Independiente Del Valle (2023)

Palmeiras (2022)

Defensa y Justicia (2021)

Flamengo (2020)

River Plate (2019)

Botafogo conquistou a Conmebol Libertadores 2025 (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

