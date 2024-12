Santos aprova orçamento com aumento de receita e déficit em 2025

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, na última segunda-feira, a proposta orçamentária para 2025. O documento, ao qual o Lance! teve acesso, traz projeções financeiras que destacam desafios e esperanças para o próximo ano.

O orçamento estima uma receita total de R$ 423,7 milhões e custos operacionais de R$ 395,1 milhões, resultando em um superávit operacional de R$ 28,6 milhões. No entanto, o clube prevê despesas financeiras de R$ 118,2 milhões, englobando amortização de atletas, provisões e depreciação de ativos. Com isso, projeta-se um déficit de R$ 89,5 milhões no resultado.

Apesar desse cenário, a diretoria do Santos tem expectativas positivas para 2025. O orçamento também revela a estimativa da diretoria sobre os recursos que devem ser gerados em 2025 com a venda de jogadores e premiações em competições. A previsão é de uma arrecadação de R$ 100 milhões nessas duas frentes.

Santos prevê R$ 100 milhões com venda de jogadores e patrocínios

O calendário de 2025 inclui a Série A do Brasileirão, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, competições que podem contribuir para o incremento das receitas. Em 2024, o Santos enfrentou grandes dificuldades financeiras devido à limitação de receitas, participando apenas da Série B e do Estadual. O Conselho Fiscal recomendou, de forma unânime, a aprovação do orçamento.

Com a aprovação do orçamento, a diretoria alvinegra planeja equilibrar as finanças e buscar reforços para o elenco. O atacante Dudu, que ficará livre no mercado assim que rescindir seu contrato com o Palmeiras, o que vai ocorrer nos próximos dias.

O Peixe entrou em contato com os representantes do camisa 7 e fez uma proposta que agradou o jogador: quatro anos de contrato, com salário na faixa de R$ 2 milhões e luvas de R$ 24 milhões, diluídas ao longo das quatro temporadas. A proposta salarial está no patamar que Dudu almeja, com valores semelhantes aos que o Cruzeiro apresentou para o jogador. O time mineiro é o grande concorrente do Santos para ter Dudu. A diferença é o valor das luvas, o que agradou o camisa 7.

Além de Dudu, o Santos ainda sonha em ter Gabigol, que não renovou o contrato com o Flamengo. A proposta segue o mesmo modelo da oferta para ter Dudu.