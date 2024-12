Alvo do Santos, Gustavo Quinteros tem conversa para renovar com o Vélez

O Santos enfrenta dificuldades na busca por um novo técnico para 2025 e pode perder Gustavo Quinteros, um dos principais alvos para assumir a equipe. O treinador, atualmente no Vélez Sarsfield, da Argentina, está em negociações avançadas para renovar com seu clube atual, segundo o clube argentino. Além de despertar interesse de outras equipes, como o Tijuana, do México.

continua após a publicidade

— O aspecto contratual está praticamente definido e agora estamos falando do projeto esportivo, sendo o que mais interessa ao Gustavo. Estamos muito perto de ele ficar, precisamos sentar e olhar o projeto. Se acertarmos a venda que podemos fazer e as incorporações que podemos realizar, acho que não terá problema — afirmou Fabián Berlanga, presidente do Vélez, em entrevista à rádio "Dsports".

➡️ Santos aprova orçamento com aumento de receita e déficit em 2025

Apesar do otimismo, a renovação depende de garantias financeiras e de um planejamento esportivo que torne o Vélez competitivo nos principais torneios.

continua após a publicidade

— Estamos trabalhando com mais alguns gestores na engenharia que podemos fazer para obter mais renda e fazer alguns acréscimos específicos. Conversamos com o Gustavo e seu representante, ele quer muito ficar e nós queremos muito que ele fique — acrescentou Berlanga.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Quinteros, cujo contrato com o Vélez termina em 31 de dezembro, também avalia a proposta do Tijuana. Conforme a imprensa argentina, ele só definirá seu futuro após os compromissos desta semana.

continua após a publicidade

A pressão sobre o treinador aumentou após a derrota por 1 a 0 para o Central Córdoba na final da Copa da Argentina, que garantiu ao modesto rival uma vaga inédita na Libertadores. Agora, Quinteros tem pela frente a decisão do Campeonato Argentino, neste domingo (15), contra o Huracán. Um tropeço pode abrir caminho para outras negociações, mas uma vitória tende a fortalecer sua permanência no Vélez.

Diante dessa incerteza, o Santos já considera alternativas. Renato Portaluppi, que deixou o o Grêmio, permanece no radar, mas a diretoria santista enfrenta a necessidade de agir rápido para garantir um treinador que se alinhe ao planejamento de 2025.