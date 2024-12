Um caminhão que transportava uniformes do Botafogo foi roubado nesta sexta-feira (13), na Avenida Brasil, uma das vias expressas mais movimentadas e conhecidas do Rio de Janeiro. A carga iria abastecer as lojas oficiais do clube. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

No momento, o material se encontra no Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade. Contudo, o Botafogo já acionou os órgãos policiais responsáveis para realizarem o resgate da carga. A Polícia Civil está à frente das investigações. Em um primeiro momento, se estima que mais de R$ 2 milhões em produtos foram levados.

O prejuízo financeiro é evidente, porém, o roubo prejudica também o planejamento do clube, que visava o reabastecimento das lojas para as compras natalinas dos torcedores.

O caso não é incomum para o clube carioca. No final de 2023, o Botafogo também teve um caminhão que transportava uniformes do clube roubados por criminosos. Segundo fontes do Alvinegro, estes meios de transporte, naturalmente, não possuem nenhum indicativo de que carregam materiais do clube.

